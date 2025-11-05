Головна Світ Політика
Путін та запуск «Орєшника». РНБО пояснило, в чому курйоз

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Путін та запуск «Орєшника». РНБО пояснило, в чому курйоз
Путін уже рік «починає» серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік»
Центр протидії дезінформації зафіксував щонайменше вісім випадків, коли Путін заявляв про «початок» виробництва ракетного комплексу

Президент Росії Володимир Путін протягом року неодноразово робив суперечливі заяви про серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік», використовуючи його як інструмент пропаганди та залякування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.

Володимир Путін протягом останнього року щонайменше вісім разів публічно заявляв про нібито початок серійного виробництва ракетного комплексу середньої дальності «Орєшнік».

Експерти ЦПД зазначають, що вперше Путін згадав про цей комплекс після російського ракетного удару по Дніпру в листопаді 2024 року, а згодом регулярно повторював свої заяви, не узгоджуючи їх між собою.

Аналітики дійшли висновку, що «Орєшнік» використовується російською владою не як реальний оборонний проєкт, а як елемент інформаційної кампанії для залякування населення та тиску на Захід.

«Центр проаналізував ці заяви і встановив суперечність у риториці російського диктатора: він укотре оголошує старт виробництва «Орєшніка», хоча раніше вже звітував, що воно давно триває. "Орєшнік" використовується як інструмент пропаганди й залякування, що демонструє відсутність у Росії готовності до конструктивного діалогу», – резюмували у ЦПД.

Путін рік повторює обіцянку про «Орєшнік»
Путін рік повторює обіцянку про «Орєшнік»
У дописі наведено вісім випадків протягом року, коли Путін говорив про виробництво й запуск «Орєшніка». 

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін заявив, що Російська Федерація виготовила перший серійний «Орєшнік». Як зазначив Путін, ракета нібито надійшла у військо. Путін очікує, що питання постачання «Орєшніка» до Білорусі буде вирішено до кінця року, оскільки зараз «обирається місце розміщення».

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

