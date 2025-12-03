«Почувається, як Гітлер». Політтехнолог пояснив природу небаченої агресії Путіна

Ігор Гринів: «Путін зіграв на реваншистських настроях російського суспільства, яке вважає результати холодної війни несправедливими»

Росія здійснює масштабну агресію проти України, керуючись реваншистськими настроями, а ключовою метою Путіна є контроль над Україною та «збирання рускіх земель». Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив відомий український політтехнолог Ігор Гринів.

«Росіяни вважають, що вони виграли Другу світову війну, але програли Третю світову. Себто «холодну війну». І як Гітлер хотів реваншу за Першу світову війну, так і Путін готовий був зіграти на реваншистських настроях російського суспільства, які вважали результати холодної війни по відношенню до Росії несправедливими», – зазначив він.

«Це перше. А друге те, що Путін – як і Трамп – дуже дбає про про титули після коми. Тобто «Трамп», кома, «лауреат Нобелівської премії»… Або «Путін», кома, «цар великої, малої і білої Росії», – додав Гринів.

Політтехнолог пояснив, що Путін прагне «посісти місце за великим столом геополітики», створивши формат G3 (Америка, Китай, Росія), контролюючи Європу та Азію. «Ключовим козирем Путін обрав Україну. Вона йому потрібна для реваншу і «збирання рускіх земель», – додав Гринів.

«Але от що цікаво. Той-таки Путін каже і про те, що західноєвропейський католицизм значно далі від російського православ'я, ніж іслам. І ще одна знакова фраза. Сьогодні російські ідеологи кажуть про те, що Росія не є східною Європою, вона є західною Азією. І це все, що треба знати для розуміння геополітичної ситуації – з точки зору Росії, звісно. Сурков прямо про це каже: ми є частиною азійського (не євразійського, зауважте!) простору, ми є ключовою країною Західної Азії», – зазначив політтехнолог.

На запитання, хто здатний зупинити Путіна, Ігор Гринів відповів: «Смерть».

«Я не вірю, що хтось з росіян здатний зупинити Путіна – при створеній ним хворобливій системі контролю за всім і всіма. Його країна – це такий великий-великий концтабір, де люди йдуть на убій з криками «За родіну, за Сталіна», чи то пак «за Путіна», – додав Гринів.

Гринів додав, що навіть тоталітарні моделі не є вічними: «Можна у чомусь значному тривалий час дурити малу кількість громадян, можна довго обманювати щодо якоїсь дрібниці велику групу людей, але не можна нескінченно дурити багатьох щодо надто важливих речей», – підкреслив політтехнолог.

Ігор Гринів зазначив, що Європа не є слабкою у глобальному сенсі, але її потенціал поки не використовується через внутрішні проблеми та популізм. «Ні. Порівняйте ВВП Росії та сукупний ВВП Європи… Тут взагалі не можна порівнювати. Якби від цього ВВП лише 5% пішло на військові потреби, це б знищило міць Росії моментально», – пояснив політтехнолог.

Водночас він зауважив, що сучасні авторитарні моделі, як доктрина MAGA, поширюють ідею, що демократія – це погано: «Мета цих людей – зробити так, щоб політика служила в першу чергу багатіям. А це вже перший крок до фашизму».

Щодо України, Гринів назвав її «останнім самураєм демократії в Європі»: «Україна – це, можливо, останній самурай демократії в Європі. Український народ, в силу своєї історії, є надзвичайно, я б сказав, «антиавтократичним». У нас ніхто ніколи не слухав гетьмана, хоча самі ж українці його в обирали. «На майдані коло церкви революція іде. Хай чабан – усі гукнули – за отамана буде».

«А наступного дня могли й того чабана, котрий «за атамана буде», просто скинути. Отакі наші уроки. Вони про те, що демократичне управління є для нас головним. Тому питання не тільки в сьогоднішньому керівництві держави, котре зробило досить багато для того, щоб знищити довіру до себе. Бо йому вже ніхто не пробачить ані Міндіч-гейт, ані спробу забрати повноваження в НАБУ», – додав Гринів.

За словами Гриніва, нинішня влада втратила довіру громадян через резонансні скандали та спроби обмежити контрольні органи, і ці помилки вже не можна виправити простим підвищенням рейтингів. «Знаєте, все те найгірше, що стосується цієї влади, лежить не в площині її рейтингів. Владці даремно цим переймаються. Тут відбулася втрата довіри, от що головне», – підсумував політтехнолог.

Нагадаємо, що попри те, що п'ятий президент України Віктор Янукович під час Революції Гідності зрадив Україну і свою посаду, він тривалий час залишався не проросійським президентом, і Росія йому навіть заважала.Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив відомий український політтехнолог Ігор Гринів, який у 2019 році очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка.