МЗС Естонії: Путін відчуває «запах крові» і не прагне миру

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
МЗС Естонії: Путін відчуває «запах крові» і не прагне миру
«Путін використовує війну для тиску на фронті та цивільних», – глава МЗС Естонії
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Естонія скептично оцінює перспективи миру в Україні через агресію Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Росія чинить максимальний тиск на фронті та цивільних, і наразі не демонструє ознак готовності до миру найближчим часом. Про це повідомляє ERR.

Тсахкна висловив скепсис щодо перспектив досягнення миру в Україні через дії президента Росії Володимира Путіна.

«Мені здається, що Путін відчуває в повітрі запах крові, і для нього це дуже вигідний тактичний момент. Він чинить тиск максимально можливим чином – на фронті, на цивільних, завдаючи ударів по інфраструктурі та енергетичних об'єктах. Ніяких ознак миру поки не видно», – естонський міністр.

Однак президент США Дональд Трамп, навпаки, прагне нав'язати Україні мирну угоду, зазначив він.

«І цей процес неймовірно публічний: всілякі витоки, дзвінки, пропозиції і зустрічні пропозиції. Такий шквал інформації – велика рідкість. І друге: сучасна зовнішня політика точно не для людей зі слабкими нервами. Ми повинні зберігати абсолютний спокій і продовжувати відстоювати свої позиції», – підкреслив глава МЗС Естонії.

Тсахкна також поставив під сумнів ефективність «мирного плану», який розробляється під керівництвом США, і наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у переговорах.

«Головний посил українців полягав у тому, що вони хочуть зберегти залученість президента Трампа і США. Логіка проста: зі США можна вести переговори, але без США неможливо чинити тиск на Росію», – сказав він.

За словами міністра, Європа залишається єдиною, і в західних і південних країнах чітко розуміють: Росія все ще становить загрозу, і поганий мир з нею серйозно підірве безпеку Європи.

Нагадаємо, що українські та європейські представники відчули полегшення після того, як їм вдалося пом'якшити початковий варіант мирного плану президента США Дональда Трампа, який був сприятливим для Кремля. Однак, як пише The New York Times, над усією дипломатичною активністю залишається неприємний факт: результат залежить виключно від того, що готовий прийняти Володимир Путін.

росія путін Європа політика президент переговори Естонія війна

