Військовий експерт пояснив, чому важливо утримати Покровсько-Мирноградську конгломерацію

Флеш доповів про ситуацію на фронті

Прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви. Про це заявив фахівець зі зв’язку та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає «Главком».

«У військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БпЛА», – йдеться у дописі.

Флеш додав: «Я особисто продовжую дотримуватися думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і, звичайно, СБС. Є прохання. Ті наші хлопці, які залишаються на позиціях, спілкуються з близькими і, коли можуть, читають новини та соціальні мережі. Тому прошу, не нагнітайте обстановку».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв припадає на Покровськ. За словами президента, в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових, у місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Зеленський подякував 35-й, 38-й бригадам, 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

Як повідомлялося, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати до міста і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ.

Також Генштаб повідомив, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Оточення українських підрозділів та частин немає.