Дмітрієв отримав нагороду «За лідерство у сприянні діалогу між США та Росією»

Путінський переговірник з українським корінням, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв похизувався у соціальній мережі відзнакою від Сполучених Штатів Америки, пише «Главком».

Американська торгова палата в Росії вручила Дмітрієву нагороду «За лідерство у сприянні діалогу між США та Росією».

Раніше Дмітрієв, відомий своїми заявами в дусі кремлівської риторики, виступив із черговою пропагандистською атакою – цього разу на підтримку мирного плану Дональда Трампа щодо України. Він звинуватив ЄС та Велику Британію у свідомому саботажі дипломатичних ініціатив,

Нагадаємо, спецпредставник президента Росії Кирил Дмитрієв заперечив достовірність оприлюдненої агентством Bloomberg розшифровки телефонних переговорів. Йдеться про розмови Юрія Ушакова зі Стівом Віткоффом, а також розмову самого Дмитрієва.

У публікації Bloomberg стверджувалося, що російські представники обговорювали розробку такої версії мирного плану, яку можна було б передати Сполученим Штатам, щоб вони «представили його як свій».

Коментуючи ці повідомлення, Дмитрієв коротко назвав їх фейком.