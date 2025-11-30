Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США
фото: Reuters

Дмітрієв отримав нагороду «За лідерство у сприянні діалогу між США та Росією»

Путінський переговірник з українським корінням, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв похизувався у соціальній мережі відзнакою від Сполучених Штатів Америки, пише «Главком».

Американська торгова палата в Росії вручила Дмітрієву нагороду «За лідерство у сприянні діалогу між США та Росією».

Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці фото 1

Раніше Дмітрієв, відомий своїми заявами в дусі кремлівської риторики, виступив із черговою пропагандистською атакою – цього разу на підтримку мирного плану Дональда Трампа щодо України. Він звинуватив ЄС та Велику Британію у свідомому саботажі дипломатичних ініціатив, 

Нагадаємо, спецпредставник президента Росії Кирил Дмитрієв заперечив достовірність оприлюдненої агентством Bloomberg розшифровки телефонних переговорів. Йдеться про розмови Юрія Ушакова зі Стівом Віткоффом, а також розмову самого Дмитрієва.

У публікації Bloomberg стверджувалося, що російські представники обговорювали розробку такої версії мирного плану, яку можна було б передати Сполученим Штатам, щоб вони «представили його як свій».

Коментуючи ці повідомлення, Дмитрієв коротко назвав їх фейком.

Читайте також:

Теги: США переговори росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
21 листопада, 08:11
Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
8 листопада, 14:51
На боці Росії проти України воюють близько 200 тис. громадян Кенії, яких завербувала РФ
Завербовані кенійські силовики розповіли, як росіяни змушували їх збирати дрони
14 листопада, 09:35
Саратівську область атакували БпЛА
Безпілотники атакували Росію: головне за ніч
16 листопада, 06:10
До складу делегації входять міністр армії Ден Дрісколл (ліворуч) і генерал Ренді Джордж, начальник штабу армії
Трамп відправить до Києва делегацію Пентагону для відновлення мирних переговорів – WSJ
19 листопада, 04:28
Путін пообіцяв росіянам життя до 150 років
Путін пообіцяв росіянам життя до 150 років
20 листопада, 01:43
Умєров: Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
Співробітники екстрених служб зберігають присутність у центрі Вашингтона
Стрілянина у США, вибухи в окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
27 листопада, 05:36
Трамп офіційно запускає місію Genesis
Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
25 листопада, 10:24

Політика

Союзники Трампа розбігаються: ще один конгресмен-республікаць йде у відставку
Союзники Трампа розбігаються: ще один конгресмен-республікаць йде у відставку
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці
Венесуела засудила заяву Трампа про закриття повітряного простору над країною
Венесуела засудила заяву Трампа про закриття повітряного простору над країною
Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
WSJ дізнався, як Віткофф зривав постачання ракет Tomahawk Україні
WSJ дізнався, як Віткофф зривав постачання ракет Tomahawk Україні
США закриває небо над Венесуелою – Трамп
США закриває небо над Венесуелою – Трамп

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua