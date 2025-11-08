Головна Країна Події в Україні
Мирноград на Донеччині під серйозною загрозою оточення – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Наразі захисникам в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу
Противник намагається закріпитися на східних околицях міста

Аналітики проєкту DeepState прокоментували ситуацію на Покровському напрямку на Донеччині. За їх словами, сам Покровськ не перебуває в оточенні, адже бойові дії тривають всередині міста. Однак, загроза оточення є для Мирнограда. Про це повідомляє «Главком».

Наразі триває інфільтрація (просочування) противника в Покровськ – там його фіксують і знищують практично в усіх точках міста. Точкою просочення називають південну частину населеного пункту.

Росіяни активно стягують до міста екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також перешкоджають просуванню українських військових та будь-якій логістиці. Водночас противник намагається стягнути свої міномети, щоб взяти під більш щільний вогонь логістику.

«У цей час Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики. Так само під загрозою є і вся Мирноградська агломерація, де перебувають позиції бійців Сил оборони України», – ідеться у повідомленні.

Наразі противник фіксується і намагається закріпитися на східних околицях міста, здійснює штурми по відтинку Новоекономічне-Миколаївка-Миролюбівка-Козацьке.

«Як зауважують самі бійці – логістики в місті практично немає, рятує моментами погана погода або ж просто кудись доїхати є лотереєю. Піші маршрути здійснити по суті вже нереально, адже в будь-який момент можна наштовхнутися на засідку ДРГ, ураження дроном, мінування тощо», – пише DeepState.

Близький контакт під час переміщення стає рутиною, також фіксуються випадки, коли російській піхоті вдається встановлювати інженерні загородження у вигляді єгози (колючого дроту).

Важливою точкою логістики до Мирнограда називають населений пункт Рівне – у його районі на околицях Покровська фіксується ворог, накопичується та влаштовує засідки.

Аналітики наголошують – наразі захисникам в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу, але незабаром це стане неможливим, якщо не відновити доступ до логістики. А «ключем» до цього є Покровськ, який щодня поглинається ворогом.

Нагадаємо, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною. 

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжив роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб.

