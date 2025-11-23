До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог

Кіт Келлог розповів, на якому етапі знаходиться війна Росії проти України

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, який наразі обіймає посаду спеціального посланника президента США Дональда Трампа з питань України, заявив, що російсько-українська війна перебуває на фінальному етапі та може завершитися у відносно короткі строки. Про це він розповів в інтерв’ю Fox News у програмі «My View with Lara Trump», пише «Главком».

Кіт Келлог використав військову метафору для опису поточної ситуації на фронті, наголосивши, що вона схожа на завершальну фазу бойової операції.

Генерал нагадав, що у військовому середовищі «останні 10 метрів до цілі» часто вважаються найскладнішою частиною шляху. За його словами, нинішня ситуація дійшла вже до «останніх двох метрів», що, на його переконання, свідчить про близький кінець протистояння. Цим порівнянням Келлог підкреслив, що головне завдання – політично закріпити досягнутий стан і довести процес до логічного завершення.

Келлог також зазначив, що ключова заслуга за просування до завершення конфлікту, який Трамп «успадкував», а не розпочав, належить саме президенту США.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.