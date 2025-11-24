Головна Країна Політика
search button user button menu button

План завершення війни. МЗС назвало ключові зміни після переговорів у Женеві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
План завершення війни. МЗС назвало ключові зміни після переговорів у Женеві
За словами дипломата, США виявили готовність вилучити пункт про обмеження чисельності української армії
фото: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця: «Від початкової версії залишилося дуже мало»

Робота над новим мирним планом для України була напруженою, але продуктивною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю в інтервʼю Financial Times.

За словами дипломата, українська та американська делегації позитивно оцінили документ, однак найбільш суперечливі пункти було залишено для обговорення президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Українська сторона заявила, що «не мала мандату» на ухвалення рішень стосовно територій – особливо щодо поступок, як пропонував початковий проєкт плану, – оскільки згідно з Конституцією країни це потребувало б проведення всеукраїнського референдуму.

За словами Кислиці, новий проєкт мав мало спільного з попередньою версією мирної пропозиції. «Від початкової версії залишилося дуже мало. Ми напрацювали значний масив узгоджених позицій і визначили кілька моментів, де можемо піти на компроміс. Решта потребуватиме рішень на рівні лідерів», – зазначив він.

Financial Times пише, що тепер кожна зі сторін доповість президентам про результати зустрічі. Після цього, за словами Кислиці, очікується, що адміністрація Трампа вийде на контакт із Москвою, щоб спробувати просунути переговори вперед.

Примірники проєкту плану, які були надані головам американської та української делегацій, стали єдиними, які дозволили винести з кімнати переговорів. Як зазначив Кислиця, всі інші копії вилучили після завершення зустрічі.

За словами посадовця, американці були уважними, виявляли бажання почути український погляд та були відкриті до пропозицій. «Майже все запропоноване нами було враховано», – зазначив він.

Кислиця зазначив, що американська сторона виявила готовність вилучити пункт про обмеження чисельності української армії. Також було змінено пункт про загальну амністію за воєнні злочини РФ.

«Вони погодилися, що цифра щодо чисельності української армії, яка фігурувала в опублікованій версії – хто б не був її автором, – більше не стоїть на порядку денному. Військові продовжать обговорювати конкретні механізми», – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.

Читайте також:

Теги: переговори перемир'я Сергій Кислиця МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключем до розв'язання всіх рівнів кризи є рівень політичний
Мультикриза в Україні: три сценарії, які визначать майбутнє
Вчора, 16:56
Трамп ставить на фронт?
Трамп і Зеленський: зустріч, що визначить хід війни
Вчора, 12:12
Документ передбачає територіальні поступки Росії на Донбасі
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
23 листопада, 05:55
Колишня радниця звинуватила Трампа в ухваленні рішень, що фактично відповідають інтересам Кремля
Колишня радниця Трампа пояснила, чому він схиляється до позиції Кремля
23 листопада, 00:19
Мир та війна президента Трампа для України
Мирний план від США: ефект бомби для світу
22 листопада, 23:07
Путін зробив заяву про мирний план США для України
Путін підтвердив, що отримав американський план миру
21 листопада, 19:53
Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику
Нардеп розкрив пункти можливого «мирного плану» США щодо російсько-української війни
20 листопада, 22:31
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Трамп та Путін таки зустрінуться у Будапешті? Лавров зробив заяву
13 листопада, 00:37
Ватикан закликав світ об’єднати зусилля заради миру в Україні
Ватикан закликав світ об’єднати зусилля заради миру в Україні
29 жовтня, 04:46

Політика

План завершення війни. МЗС назвало ключові зміни після переговорів у Женеві
План завершення війни. МЗС назвало ключові зміни після переговорів у Женеві
Свириденко погодить зі «Слугою» кандидатури міністрів енергетики та юстиції – президент
Свириденко погодить зі «Слугою» кандидатури міністрів енергетики та юстиції – президент
Плану Трампа з 28 пунктів більше немає. Член переговорної делегації повідомив деталі
Плану Трампа з 28 пунктів більше немає. Член переговорної делегації повідомив деталі
Українська делегація повертається з переговорів у Женеві – Зеленський
Українська делегація повертається з переговорів у Женеві – Зеленський
Якби проходили вибори до Верховної Ради. У топ-5 соціологів увійшли Залужний, Буданов і Білецький
Якби проходили вибори до Верховної Ради. У топ-5 соціологів увійшли Залужний, Буданов і Білецький
Саміт Кримської платформи. Зеленський зробив заяву про кордони України
Саміт Кримської платформи. Зеленський зробив заяву про кордони України

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua