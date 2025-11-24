План завершення війни. МЗС назвало ключові зміни після переговорів у Женеві

Сергій Кислиця: «Від початкової версії залишилося дуже мало»

Робота над новим мирним планом для України була напруженою, але продуктивною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю в інтервʼю Financial Times.

За словами дипломата, українська та американська делегації позитивно оцінили документ, однак найбільш суперечливі пункти було залишено для обговорення президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Українська сторона заявила, що «не мала мандату» на ухвалення рішень стосовно територій – особливо щодо поступок, як пропонував початковий проєкт плану, – оскільки згідно з Конституцією країни це потребувало б проведення всеукраїнського референдуму.

За словами Кислиці, новий проєкт мав мало спільного з попередньою версією мирної пропозиції. «Від початкової версії залишилося дуже мало. Ми напрацювали значний масив узгоджених позицій і визначили кілька моментів, де можемо піти на компроміс. Решта потребуватиме рішень на рівні лідерів», – зазначив він.

Financial Times пише, що тепер кожна зі сторін доповість президентам про результати зустрічі. Після цього, за словами Кислиці, очікується, що адміністрація Трампа вийде на контакт із Москвою, щоб спробувати просунути переговори вперед.

Примірники проєкту плану, які були надані головам американської та української делегацій, стали єдиними, які дозволили винести з кімнати переговорів. Як зазначив Кислиця, всі інші копії вилучили після завершення зустрічі.

За словами посадовця, американці були уважними, виявляли бажання почути український погляд та були відкриті до пропозицій. «Майже все запропоноване нами було враховано», – зазначив він.

Кислиця зазначив, що американська сторона виявила готовність вилучити пункт про обмеження чисельності української армії. Також було змінено пункт про загальну амністію за воєнні злочини РФ.

«Вони погодилися, що цифра щодо чисельності української армії, яка фігурувала в опублікованій версії – хто б не був її автором, – більше не стоїть на порядку денному. Військові продовжать обговорювати конкретні механізми», – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.