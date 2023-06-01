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Чеська пивоварня зварила партію львівського пива, аби допомогти Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чеська пивоварня зварила партію львівського пива, аби допомогти Україні
Чеський пивовар виріщив в оригінальний спосіб допомогти українцям
Фото: Якуб Полачек / Блеск

Чеський пивовар Їндржіх Хейн дружить із колегами з відомої пивоварні «Правда», тож у Празі, тож зварив 90 діжок львівського лагеру і продав його на благодійному ярмарку

У чеській пивоварні «Муфлон» зварили одну партію львівського лагеру, що становить 45 гектолітрів пива, тобто 90 діжок. З кожного проданого кухля чи пляшки частина грошей йде на допомогу Україні. Про це пише чеське видання Proukrainu.

Наприкінці лютого минулого року, коли російські танки посунули в Україну, а російські ракети почали бити по українських містах, Їндржіх Хейн, почесний пивовар пивоварні «Муфлон» у празькому районі Кунратіце, їздив у справах на найбільшу українську пивоварню «Оболонь», яка також є найбільшою пивоварнею в Європі. До війни вона варила 15 мільйонів гектолітрів пива на рік. Замість вробочих питань, він із колегами одразу  долучився до збору коштів для українських захисників. За кілька днів вони зібрали понад мільйон чеських крон, але далі почав думати і про інші способи.

Зізнається що був дружив із львівськими пивоварами іще з 2018 року. «Я вже знав пивоварню «Правда», коли ми з дружиною їздили до її родичів в Україну. Мені дуже подобається Львів, це гарне місто. Власники «Правди» мають мережу з близько 120 ресторанів, кожен з яких має свій стиль і щось особливе», – розповідає Їндржіх Хейн.

З початком війни Росії проти України  заборонили продаж алкогольних напоїв. І пивоварня «Правда» шукала спосіб не зривати виробництво і водночас підтримати українських захисників у боротьбі з окупантами. У пивоварні оголосили, що нададуть рецепти п’яти своїх сортів пива будь-якій пивоварні світу, яка дотримуватиметься рецептури, а частину прибутку від продажів скерує на допомогу Україні. У благодійному пивоварінні взяли участь понад 800 пивоварень з усього світу, які загалом зібрали понад три мільйони доларів.

Українське пиво на чеський лад

На початку цього року Їндржіха Хейна запитали, чи не зварив би він партію спеціального пива для благодійної акції Uka Ukrajinu на Голешовицькому ринку. «Ми домовилися з українськими колегами, що вони спеціально для нас відкриють рецепт свого дванадцятирівневого львівського лагеру. Ми постаралися, щоб він був максимально правдивим. Адже це – про «Правду», – пояснює свою позицію Хейн.

Хоча неможливо до дрібниць імітувати іноземний рецепт в іншій пивоварні, Їндржіх Хейн вважає, що вони максимально наблизилися до смаку оригіналу. «Звичайно, різниця в тому, що тут у нас інша вода, інший солод, інший хміль. Дещо нам вдалося отримати, а дещо ні. Але ми вважаємо, що ми максимально точно наслідували львівський лагер. Я б сказав, що ми відрізняємося від оригіналу на одиниці відсотків», – каже пивовар Хейн. З кожного проданого кухля чи пляшки п’ять чеських крон (8,33  грн за курсом НБУ) йде на допомогу Україні.

Цікаво, що у виготовленні  пива взяв участь молодий двадцятип’ятирічний пивовар зі Львова Андрій, який навчався на спеціальності «технологія солоду» в місцевому політехнікумі. Після початку війни його призвали на фронт, де він прослужив довгих дев’ять місяців, але ворожа міна пошкодила йому слух.  Але, як зазначає Їндржіх Хейн, він цінує здібності українця, і додає, що саме це дало пиву «український дух». Частина партії пива була продана на самому благодійному заході, частина – пішла у діжки, які розливаються у різних чеських та українських ресторанах Праги.

Нагадаємо, відомі на весь світ чеські пивоварні заводи Plzeňský Prazdroj, Staropramen, Budějovický Budvar та Bernard висловили свою підтримку Україні після ворожого вторгнення окупаційних сил в Україну. Підприємства оголосили бойкот окупантам. Про це пише місцеве видання Seznam Zprávy. Чеські броварні припиняють постачання до Росії. Таким чином бізнес демонструє, що засуджує поведінку країни-агресора.

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Теги: фронт Львів Чехія партії транспорт рецепт місто стиль пільги танки бізнес

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