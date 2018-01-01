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    Думки вголос

    Урядові реформи: не наливають молоде вино у старі міхи

    Українці гірше живуть, гірше харчуються, більше хворіють та вмирають
    «Реформи» уряду дійсно справили значний вплив на добробут українців: 64% наших громадян вважають, що матеріальне становище їхньої сім’ї за останній рік — погіршилося. Такі дані оприлюднило американське Агентство USAID. Соцопитування проводила міжнародна компанія GFK, опитавши понад 2400 українців по всій країні з 15
    • Ольга Богомолець

      Народний депутат, "Блок Петра Порошенка"

    • Вчора, 22:02
    • Розсилка
    Реформи в Україні
    Реформи в Україні

    Українці гірше живуть, гірше харчуються, більше хворіють та вмирають

    «Реформи» уряду дійсно справили значний вплив на добробут українців: 64% наших громадян вважають, що матеріальне становище їхньої сім’ї за останній рік — погіршилося.

    Такі дані оприлюднило американське Агентство USAID. Соцопитування проводила міжнародна компанія GFK, опитавши понад 2400 українців по всій країні з 15 листопада по 14 грудня 2017 року.

    За цими даними, у 48% громадян грошей ледве вистачає на харчі та одяг, і це означає, що половина країни вже опинилася на межі бідності. З них 14% економлять навіть на харчах. Одна з причин — це неконтрольоване зростання цін, і ця проблема на сьогодні є головною для 69% українців. Нагадаю, що одним з факторів інфляції стало скасування урядом з 1 липня 2017 року державного регулювання цін на товари першої необхідності, через що спекулянти та перекупники почали накручувати ціни та отримувати надприбутки за рахунок простих людей. Одні бідніли, інші в цей час багатіли...

    Незважаючи на озвучені мною пропозиції і вимоги повернути державне регулювання цін на товари першої необхідності, уряд відмовився скасовувати своє рішення, і ціни були відпущені у вільне плавання. В результаті такої «реформи» відбулося стрімке падіння рівня життя людей, і сьогодні половина з них ледве зводять кінці з кінцями.

    Тому не дивно, що 71% опитаних вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. Майже стільки ж громадян не мають жодних ілюзій щодо покращення ситуації в цьому році: 42% опитаних вважають, що вона погіршиться, а 27% — що нічого не зміниться.

    Недолугі «реформи» виявилися звичайним грабунком людей. Українці гірше живуть, гірше харчуються, більше хворіють та вмирають. Мільйони з них тікають від таких «реформ» за кордон.

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    Настільки песимістичних настроїв у суспільстві не було з 90-х років. Але, заради справедливості, слід зауважити, що за весь час проведення соцопитувань в Україні, в нас і не було жодного разу більшості, яка би вважала, що країна рухається у вірному напрямку.

    Ми весь час вважали, що йдемо не в той бік, і весь час вперто голосували за тих самих політиків, тасуючи їх, мов колоду карт. За 26 років ми перетасували їх вже по кілька разів, більшість з наших політиків вже встигли побувати і у владі, і в опозиції. Але результат завжди був один: країна змінювалася в гірший бік.

    За ці роки політичний клас України деградував та розклався, політика перетворилася на заробітчанство, державницька ідеологія — потонула у вкрадених мільйонах.

    Тож, можливо, варто просто викинути використану колоду і перестати сподіватися, що раптом спрацює те, що не спрацьовувало десятиріччями?

    Треба, нарешті, визнати: існуючий політичний клас нездатний ефективно керувати державою і не виведе її з кризи. Нам потрібна повна зміна політичних еліт, до влади мають прийти люди з державницьким мисленням, націлені на відродження країни та перетворенні її на могутню європейську державу: науковці, ефективні управлінці, галузеві фахівці, які досконально знають, що і як треба міняти для покращення життя в Україні.

    Якщо ж українці знову схочуть ще раз спробувати когось зі старої колоди — можна не сумніватися, що результат буде таким само, як і у всі попередні роки: повний нуль.

    Не наливають молоде вино у старі міхи... А наші міхи — вже давно прогнили та протікають...

    Джерело: Лівий берег

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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