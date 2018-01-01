Революція у сфері перевезень: українці користуватимуться сучасними та безпечними автобусами

Вперше за останні 10 років ми впроваджуємо норми, які спрямовані на покращення безпеки та якості перевезень

Це не політ у космос, за яким декілька днів тому спостерігали з захватом, але це справжня революція у сфері автобусних перевезень! Прозора і чесна конкуренція приведе до того, що мільйони людей в Україні будуть користуватися не морально і фізично зношеними маршрутками, часто нелегально переробленими з вантажних мікроавтобусів, а сучасними,

Фото: Zaxid.net Реформа сфери автобусних перевезень

Вперше за останні 10 років ми впроваджуємо норми, які спрямовані на покращення безпеки та якості перевезень

Це не політ у космос, за яким декілька днів тому спостерігали з захватом, але це справжня революція у сфері автобусних перевезень!

Прозора і чесна конкуренція приведе до того, що мільйони людей в Україні будуть користуватися не морально і фізично зношеними маршрутками, часто нелегально переробленими з вантажних мікроавтобусів, а сучасними, комфортними, безпечними автобусами.

Підготовку цієї реформи ми розпочали у 2016. Це були довгі два роки нервів, блокувань і протидії, боротьби, але воно того вартує!

Вчора зроблено перший надважливий крок в реформуванні пасажирських автобусних перевезень - на засіданні Уряду схвалено необхідні зміни до постанов Кабінету Міністрів України, які дозволять змінити ситуацію на ринку регулярних автобусних перевезень на всій території України вже у найближчій перспективі.

Ці зміни стосуються Порядку проведення конкурсу на регулярних автобусних маршрутах та Правил надання послуг на автомобільному транспорті.

Вперше за останні 10 років ми відходимо від застарілих рудиментів та впроваджуємо норми, які в першу чергу спрямовані на покращення безпеки та якості перевезень, а також створення належних умов для людей з інвалідністю.

Практичні зміни полягають в наступному:

запровадження конкурсу на міжобласні автобусні маршрути за заявницьким принципом;

запровадження вимог щодо обов’язкової наявності на міських і приміських маршрутах автобусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю у кількості 35% до кінця 2019, а з 2020 року - 50%;

перевага на конкурсі надаватиметься перевізнику який пропонує низькопідлогові автобуси, електробуси, автобуси з більшою категорією екологічності (Євро 3-Євро 6);

перевізнику який працював на маршруті без порушень надається право продовжити дозвіл ще на 5 років за умови інвестування в оновлення автопарку;

спрощення процедури проведення конкурсу на внутрішньообласні, приміські, міські автобусні маршрути за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на участь у конкурсі та поступовий перехід на електронну систему подачі документів.

спрощення процедури відкриття нових автостанцій та врегулювання давно існуючої проблеми взаємовідносин перевізників та автостанцій.

Це перший етап реформування галузі автомобільних пасажирських перевезень. На черзі зміни, які дадуть можливість адаптувати маршрутну мережу та мережу автостанцій до потреб громадян та створити загальнодоступний реєстр маршрутної мережі автобусних сполучень по всій Україні.

Щиро дякую Viktor Sasin - це його персональний КРІ, Oleksiy Honcharuk і BRDO, Pavlo Kukhta, Андрій Галущак і команді як Міністерства інфраструктури, так і інших міністерств і відомств, асоціацій та об’єднань.

І, безумовно, Володимиру Гройсману, який особисто підтримав цю реформу!

Разом робимо Україну сучасною і комфортною!

Джерело: блог Володимира Омеляна

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