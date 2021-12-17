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    Думки вголос

    Історія «Голосу» закінчена

    Третій раз повестися на таку історію вже не можна. &laquo;Самопомочі&raquo; і &laquo;Голосу&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;достатньо - Історія «Голосу» закінчена
    Третій раз повестися на таку історію вже не можна. «Самопомочі» і «Голосу» – достатньо

    Сьогодні ще раз дуже соромно, що віддав голос за цих людей

    Щойно при порожньому залі у Раді (щоб ніхто не чув), прямо під закриття року, віце-спікер Корнієнко оголосив, що головою фракції «Голос» в Раді відтепер є Олександра Устінова.

    Тобто, стало очевидно те, що було ясно ще восени, на початку жовтня. Що група розкольників-«справедливців» допомагала валити Разумкова за те, щоб Устіновій і Ко дали очолити фракцію.

    Тобто, договорняк з Банковою – той самий, в якому так наполегливо звинувачувала ця пані та її соратнички іншу половину «Голосу» – дійсно був. Тільки з боку самої пані Устінової і Ко. Упс.

    Що тут скажеш? Сьогодні мені ще раз дуже соромно, що я віддав голос за цих людей.

    Гарантую, що прикладу всіх зусиль, коли дуже скоро вони заспівають про «нову партію самих чесних антикорупціонерів / / волонтерів / активістів», на чолі з волонтером – прикладу всіх зусиль, щоб донести до якомога більш широкого кола людей: третій раз повестися на таку історію вже не можна. «Самопомочі» і «Голосу» – достатньо. Тим більше, що цього разу їм допомагатиме Єрмак і Ко – ну, щоб ці найчесніші й найсправедливіші виступили в якості спойлера на проукраїнському полі.

    А щодо майбутнього пані Устінової і Ко чудово написав Роман Шрайк. Думається, інша половина голосу вийде з фракції – і фракція перестане існувати.

    А відкликати мандат у них не вийде, бо партію контролює Кіра Рудик. Ну, й цілком можливо ті, хто вийде, приєднається до Разумкова.

    А може й ні. Це вже не має значення. Історія «Голосу» закінчена.

    Й все ж дуже важливо на майбутнє усвідомити, що саме ті, хто більш за все волав на весь фб про свою чесність і як у них віджали партію за договорняк з Банковою – самі виявилися угодованцями Єрмака.

    Просто пам'ятайте про це, коли дуже скоро вони будуть вам розповідати про те, яка вона «нова молода надія».

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада партія Голос Андрій Єрмак Кіра Рудик
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    Історія «Голосу» закінчена