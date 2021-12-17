Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком

За словами Богдана, Зеленський вважає, що Тищенко його захищає

Богдан вважає, що Тищенко залишається головною фігурою в оточенні Зеленського

За те, що «слуга» Микола Тищенко «тягне» на собі стільки державних обов’язків, його можна було б призначити прем'єр-міністром країни. Таку думку висловив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

«Чувак керує Закарпатською областю, ганяє якихось митників, прикордонників, щось возить звідти, будує якісь, займається Києвом, займається якимись держпідприємствами Харківської області, лісом, пилянням – усім чувак займається. Хто може потягти? Скажи. Ну, скажи: хто ще? Його треба кудись, слухай... Прем'єр-міністром призначити. У них там конкурс прем'єр-міністрів. Вони між собою борються: усі ці кандидати у прем'єр-міністри» – зазначив Богдан.

За даними ексчиновника, Тищенко залишається головною фігурою в оточенні Зеленського.

«Коли Зеленському кажуть: «Слухай, ну це ж не можна. Він по твоєму іміджу... Це ж жахливо». Каже: «Це єдина людина, яка мене захищає», – розповів Богдан.

Він зазначив, що Тищенко – «зірка».

«Неможливо відкрити Facebook або якийсь Instagram, просидіти 10 хвилин і не зустріти Колю Тищенка», – додав Богдан.

Раніше Богдан не відкинув, що нинішній керівник ОПУ Андрій Єрмак візьме участь у президентських виборах.

Також Богдан повідомив, що президент Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

До слова, колишній глава Офісу президента заявив, що актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий добився призначення свого «товариша по чарці» Андрій Вітренка на посаду першого заступника міністра освіти і науки.

Нагадаємо, ексглава Офісу президента пояснив причину звільнення Авакова.

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