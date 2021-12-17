Віцеспікер Ради оголосив про зміну глави фракції «Голос»

Корнієнко не став говорити з головою партії «Голос» під час оголошення про переобрання керівництва фракції

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про обрання Олександри Устінової головою фракції «Голос» у парламенті, а Юлії Клименко – її заступницею. Про це він оголосив перед закриттям позачергового засідання парламенту в п'ятницю.

«Відповідно до статті 60 Закону України «Про Регламент Верховної Ради» повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної партії «Голос» у Верховній Раді України дев‘ятого скликання. Заступником голови депутатської фракції політичної партії «Голос» обрано Клименко Юлію Леонідівну», – сказав Корнієнко.

Голова політичної партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик підійшла до президії парламенту під час оголошення про переобрання керівництва фракції, щоб поставити Корнієнку запитання. Водночас перший віцеспікер сказав, що поговорить із нею після закриття позачергового засідання.

Нагадаємо, у жовтні Стефанчук оголосив про відсторонення голови фракції «Голос», проте партія відповіла.

Як відомо, останній рік для «Голосу» відзначився розколом, скандалами падінням рейтингів.

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