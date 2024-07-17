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Чому «томагавки» з США повертаються у Німеччину

glavcom.ua
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Кремль реагує на нові ракети у Німеччині
колаж: glavcom.ua

Пєсков попереджає: європейські столиці можуть стати мішенню через американські ракети

Щодо безпеки Європи, дуже показова нервова реакція Кремля на рішення США почати у 2026 році розгортання далекобійних ракет на території Німеччини. Нагадаємо, під час останнього саміту НАТО у Вашингтоні американці заявили про намір посилити захист своїх європейських партнерів на тлі російської агресії в Україні. Зокрема, у Німеччині з 2026 року тимчасово розмістять крилаті ракети Tomahawk, зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, здатні досягти території РФ.

Пєсков у відповідь попередив, що «потенційними жертвами у такому разі будуть європейські столиці, як це вже було під час СРСР».

Чому «томагавки» з США повертаються у Німеччину фото 1

Насправді, на репліку кремлівського літописця Зарубіна про те, що «у минулому подібне протистояння завершилося розпадом СРСР», Пєсков заявив, що зараз все навпаки – це, мовляв, «Європа тріщить по швах».

Щодо «минулого протистояння», то американська зброя дальньої дії дійсно перебувала у Німеччині під час «холодної війни» і була повністю виведена з ФРН на тлі розпаду Варшавського блоку. У листопаді 1990 року учасниками Наради з безпеки і співробітництва в Європі (у тому числі й СРСР) була прийнята «Паризька хартія для нової Європи», яка декларувала, що її країни «прихильні поступовому, еволюційному переходу до нового порядку в мирних умовах, а не через війни та конфлікти».

І нинішнє повернення американських «томагавків» замість тодішніх «першингів» (це ракетні установки перебували у Німеччині до 90-х років ХХ століття) зумовлене насамперед посиленням європейської системи стримування від Росії, до кордонів якої з лютого 2022 року посунулися 43 нові об’єкти НАТО. Бо саме Росія з того часу наполегливо роздмухувала «гарячу» війну в Європі, відкушуючи шматки у Грузії, Молдови та України. А тепер вже «холодно» і цинічно планує «ядерний удар по Познані» й не приховує плани подальшого розширення «периметра стабільності» навколо себе.

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Теги: росія зброя Європарламент

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