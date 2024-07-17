Пєсков попереджає: європейські столиці можуть стати мішенню через американські ракети

Щодо безпеки Європи, дуже показова нервова реакція Кремля на рішення США почати у 2026 році розгортання далекобійних ракет на території Німеччини. Нагадаємо, під час останнього саміту НАТО у Вашингтоні американці заявили про намір посилити захист своїх європейських партнерів на тлі російської агресії в Україні. Зокрема, у Німеччині з 2026 року тимчасово розмістять крилаті ракети Tomahawk, зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, здатні досягти території РФ.

Пєсков у відповідь попередив, що «потенційними жертвами у такому разі будуть європейські столиці, як це вже було під час СРСР».

Насправді, на репліку кремлівського літописця Зарубіна про те, що «у минулому подібне протистояння завершилося розпадом СРСР», Пєсков заявив, що зараз все навпаки – це, мовляв, «Європа тріщить по швах».

Щодо «минулого протистояння», то американська зброя дальньої дії дійсно перебувала у Німеччині під час «холодної війни» і була повністю виведена з ФРН на тлі розпаду Варшавського блоку. У листопаді 1990 року учасниками Наради з безпеки і співробітництва в Європі (у тому числі й СРСР) була прийнята «Паризька хартія для нової Європи», яка декларувала, що її країни «прихильні поступовому, еволюційному переходу до нового порядку в мирних умовах, а не через війни та конфлікти».

І нинішнє повернення американських «томагавків» замість тодішніх «першингів» (це ракетні установки перебували у Німеччині до 90-х років ХХ століття) зумовлене насамперед посиленням європейської системи стримування від Росії, до кордонів якої з лютого 2022 року посунулися 43 нові об’єкти НАТО. Бо саме Росія з того часу наполегливо роздмухувала «гарячу» війну в Європі, відкушуючи шматки у Грузії, Молдови та України. А тепер вже «холодно» і цинічно планує «ядерний удар по Познані» й не приховує плани подальшого розширення «периметра стабільності» навколо себе.