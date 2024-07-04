Судові експерти підтвердили: сили ППО України перші в історії збили ракету «Кинджал»

Андрій Гайченко: Це повністю знищує російський міф про «аналоговнетность» цього виду зброї

Експерти науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції встановили перше в історії збиття російської гіперзвукової ракети «Кинджал» військами протиповітряної оборони України. Про це у Facebоok заявив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко з нагоди Дня судового експерта.

«Працюючи 28 місяців у надскладних умовах широкомасштабного вторгнення РФ, судові експерти науково-дослідних установ Міністерства юстиції виконали понад 200 тисяч експертиз та досліджень. Наші експерти встановили перше в історії збиття російської гіперзвукової ракети «Кинджал» Військами протиповітряної оборони України. Це повністю знищило російський міф про «аналоговнетность» даного виду зброї», – повідомив Гайченко.

Також чиновник наголосив, що експерти першими почали встановлювати збитки, яких завдає збройна агресія РФ. За його словами, завдяки цим висновкам Україна доводить у міжнародних судах російські злочини.

«Ми перші у розвитку воєнних експертиз, хто допомагає Збройним Силам України встановлювати причини окремих подій та уникнути небажаних випадків у майбутньому», – підкреслив заступник міністра юстиції.

Урядовець привітав колег зі святом та побажав незмінно слідувати визначеній меті та досягати нових професійних вершин.

Нагадаємо, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал». За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька «Кинджалів».

Також Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні. «Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, аеробалістична ракета «Кинджал» збивається лише одним ЗРК (Patriot), яких недостатньо, аби захистити весь повітряний простір України. Саме тому ця ракета є найскладнішою для ураження. Це стверджує командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому».