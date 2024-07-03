Російські доходи від продажу нафти і газу зросли на 41%: стала відома причина

ЗМІ: Протягом першого півріччя ціна на російську флагманську нафтову суміш Urals становила $69,1 за барель, що перевищує встановлений Заходом ціновий ліміт у $60

Продаж енергоресурсів приносив від до половини загального обсягу надходжень до бюджету РФ протягом останнього десятиліття

Надходження від продажу нафти й газу Росії зросли приблизно на 41% в річному обчисленні в першому півріччі – до $65,12 млрд. Все завдяки зростанню цін на нафту й ослабленню рубля. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що доходи від продажу нафти й газу є найважливішим джерелом валюти для Кремля. Продаж енергоресурсів приносив від третини до половини загального обсягу надходжень до бюджету РФ протягом останнього десятиліття.

Війна в Україні спонукала Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження важливих російських нафтогазових доходів, додають в Reuters.

Але протягом першого півріччя ціна на російську флагманську нафтову суміш Urals в середньому становила $69,1 за барель, що перевищує встановлений Заходом ціновий ліміт у $60, порівняно з $52,5 в аналогічному періоді 2023 року.

До слова, через західні санкції Російська Федерація накопичила «тіньовий флот» для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу, пише Bloomberg.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії стверджує, що країни «Великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів. Обмеження цін на енергоносій спричинило появу великого флоту, яким керують загадкові фірми. Ймовірно, у другому кварталі цього року заходи щодо «тіньового флоту» Путіна будуть ще більше посилені, що максимально вплине на здатність Росії обходити обмеження і ймовірно покладе край таким перевезенням.