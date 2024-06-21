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Путін пригрозив Південній Кореї наслідками у разі передачі зброї Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Путін пригрозив Південній Кореї наслідками у разі передачі зброї Україні
Путін заявив, що Росія може поставити зброю Північній Кореї
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що передача Україні зброї Південною Кореєю буде «дуже великою помилкою»

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї наслідками, якщо вона перегляне свою політику та вирішить надати Україні летальну зброю. Про це пише Yonhap.

«Що стосується постачання летальної зброї в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться», – сказав Путін на пресконференції під час візиту до В’єтнаму.

Він також пригрозив Сеулу наслідками в разі передачі південнокорейської зброї Україні.

«Якщо це станеться, то ми тоді теж будемо приймати відповідні рішення, якими керівництво Південної Кореї навряд чи буде задоволене», – зазначив російський диктатор.

Як пише Reuters, він заявив, що Росія може поставити зброю Північній Кореї, що, на його думку, буде дзеркальною відповіддю на озброєння України Заходом.

Раніше цього місяця Путін погрожував постачати російську зброю західним супротивникам, оскільки Захід надає Україні озброєння і дозволяє стріляти ним по цілях усередині Росії, тож КНДР може бути одним із таких одержувачів російської зброї.

«Я сказав, у тому числі в Пхеньяні, що ми залишаємо за собою право постачати зброю в інші регіони світу. Беручи до уваги наші домовленості з Північною Кореєю, я також цього не виключаю», – заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче створити коаліцію країн, аби позиціонувати це об'єднання як нібито альтернативу НАТО.

Нагадаємо, ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

Також Володимир Путін завершив державний візит до одного союзника, Північної Кореї, і переїхав до іншого, В’єтнаму, сподіваючись зміцнити ключове партнерство в регіоні. 

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Теги: росія Південна Корея путін озброєння диктатор

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