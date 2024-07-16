Угорський прем’єр уникає відповідей на головні питання

Як Орбан-«миротворець» здобув для Угорщини бойкот від ЄС

Радник угорського прем’єра Балаш Орбан в інтерв’ю Magyar Nemzet зазначив, що під час своїх поїздок до Києва та Москви Віктор Орбан зробив наступний висновок:

«Росія та Україна дуже рішуче налаштовані воювати, і без втручання зовнішніх посередників ми побачимо дуже жорстокі руйнування у найближчі місяці. Сьогодні ми єдині, хто може вести переговори з усіма сторонами».

Відповіддю «єдиному Орбану» з боку Європи вже стало скасування традиційного візиту делегації Єврокомісії до Угорщини (як головуючої країни), а також ще один можливий демарш з боку представників ЄС: бойкот саміту міністрів закордонних справ в Угорщині.

Три європейські дипломати, знайомі з планом бойкоту, розповіли виданню Politico, що у дати саміту в Угорщині глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скличе глав МЗС ЄС на «офіційну» раду. Інший співрозмовник додав, що, бойкотуючи зустріч у Будапешті, європейські міністри хочуть «послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені ЄС».

Це рішення глав МЗС країн ЄС пов’язується з тим, що раніше Орбан демонстративно перешкоджав допомозі Україні, а також вирушив із візитами у Росію і Китай.

Натомість у своєму інтерв’ю Welt, Орбан каже, що «зараз час політиків, а не інституцій». При цьому угорський політик всіляко уникає відповіді на прямі питання: що робити з Путіним, який наполягає на визнанні чотирьох областей України та Криму «територією РФ?».

Орбан «ллє воду» і про відповідальність Росії за злочини, які вона вчинила в Україні. Він також не може відповісти на питання: «Як можна вірити у нові «мирні договори» з РФ після того, як вона порушила всі попередні?».

Якщо у «головного європейського переговорника» (яким себе вважає Орбан) немає відповідей на ці, перші та найголовніші питання, нема про що говорити далі.

Насправді, своєрідною відповіддю «єдиному Орбану» з боку Європи вже стало скасування традиційного візиту делегації Єврокомісії до Угорщини (як головуючої країни), а також ще один можливий демарш з боку представників ЄС: бойкот саміту міністрів закордонних справ в Угорщині. Це рішення глав МЗС країн ЄС пов’язується з тим, що раніше Орбан демонстративно перешкоджав допомозі Україні, а також вирушив із візитами у Росію і Китай.