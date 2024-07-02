Удари американською зброєю по Криму: Пентагон зробив заяву

Пентагоні не проти ударів ЗСУ американською зброєю по Криму

США надають далекобійну зброю для того, щоб використовувати її для ударів по суверенній території України

Пентагон вважає прийнятним можливість ударів американською зброєю по Криму, адже Крим – це Україна. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, позиція Сполучених Штатів щодо застосування українською армією американської зброї по території Росії наразі залишається незмінною, однак це не стосується російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

«Щодо зустрічного вогню через кордон і щодо ударів вглиб Росії, наша політика не змінилися. Далекобійна зброя, яку ми надаємо Україні для того, щоб використовувати її для ударів по суверенній території України. Крим – це Україна», – сказав Патрік Райдер.

Нагадаємо, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони.

Як повідомлялося, Україна останнім часом вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.