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Росія перекинула майже все військо з фінського кордону в Україну (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія перекинула майже все військо з фінського кордону в Україну (фото)
Одна з російських баз поблизу Фінляндії
фото: Yle

Військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні

Росія перекинула до України більшість своїх військових з технікою, які зосереджувалися на кордоні з Фінляндією. Про це повідомило фінському виданню Yle високопоставлене джерело у розвідці Фінляндії.

«Росія лякає країни НАТО третьою світовою війною, але принаймні поблизу Фінляндії, схоже, до війни не готується», – пише видання.

Військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні
Військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні
фото: Yle

На оприлюднених супутникових знімках видно, що гарнізони та військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні.

«У середньому 80% техніки та солдатів перекинуто на війну в Україну», – розповіли фінські розвідники.

Росія перекинула до України більшість своїх військових з технікою, які зосереджувалися на кордоні з Фінляндією
Росія перекинула до України більшість своїх військових з технікою, які зосереджувалися на кордоні з Фінляндією
фото: Yle

На деяких російських базах навколо приміщень здебільшого залишалася застаріла техніка.

Зараз у деяких гарнізонах залишилася п’ята частина особового складу, в інших ще менше.

Окупанти вивезли майже всю бойову техніку неподалік кордону з Фінляндією
Окупанти вивезли майже всю бойову техніку неподалік кордону з Фінляндією
фото: Yle

«Іноді проводять навчання, отже, кількість особового складу варіюється залежно від ситуації», – розповідає розвідка.

При цьому майже вся бойова техніка вже вивезена з баз, які розташовуються неподалік кордону з Фінляндією.

На деяких російських базах навколо приміщень здебільшого залишалася застаріла техніка
На деяких російських базах навколо приміщень здебільшого залишалася застаріла техніка
фото: Yle

«За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна», – йдеться в публікації.

При цьому нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про посилення новоутвореного Ленінградського військового округу шляхом введення нових формувань. Окрему ракетну бригаду, оснащену системами «Іскандер-М», створили в Карелії.

Нагадаємо, у понеділок, 10 червня, російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше з моменту вступу країни до НАТО минулого року.

До слова, Фінляндія продовжить допомагати Україні, але не буде відправляти своїх військових в Україну.

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Теги: росія окупанти Фінляндія війна військова техніка армія кордон

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