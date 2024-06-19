Росія перекинула майже все військо з фінського кордону в Україну (фото)
Військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні
Росія перекинула до України більшість своїх військових з технікою, які зосереджувалися на кордоні з Фінляндією. Про це повідомило фінському виданню Yle високопоставлене джерело у розвідці Фінляндії.
«Росія лякає країни НАТО третьою світовою війною, але принаймні поблизу Фінляндії, схоже, до війни не готується», – пише видання.
На оприлюднених супутникових знімках видно, що гарнізони та військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні.
«У середньому 80% техніки та солдатів перекинуто на війну в Україну», – розповіли фінські розвідники.
На деяких російських базах навколо приміщень здебільшого залишалася застаріла техніка.
Зараз у деяких гарнізонах залишилася п’ята частина особового складу, в інших ще менше.
«Іноді проводять навчання, отже, кількість особового складу варіюється залежно від ситуації», – розповідає розвідка.
При цьому майже вся бойова техніка вже вивезена з баз, які розташовуються неподалік кордону з Фінляндією.
«За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна», – йдеться в публікації.
При цьому нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про посилення новоутвореного Ленінградського військового округу шляхом введення нових формувань. Окрему ракетну бригаду, оснащену системами «Іскандер-М», створили в Карелії.
Нагадаємо, у понеділок, 10 червня, російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше з моменту вступу країни до НАТО минулого року.
До слова, Фінляндія продовжить допомагати Україні, але не буде відправляти своїх військових в Україну.
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