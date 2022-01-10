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    Думки вголос

    Вже тільки за дві речі можна поважати Кравчука

    Тримайтеся, діду Президенте! Ще живіть! - Вже тільки за дві речі можна поважати Кравчука
    Тримайтеся, діду Президенте! Ще живіть!

    Леонід Макарович – як перша строчка національного гімну: «Ще не вмер»...

    Кравчуку сьогодні 88 років!

    Народився в одній країні (Польща), прожив життя в другій (СССР), і зрештою очолив третю – незалежну Україну... Це вже неабиякий феномен!

    Півроку (!!!) Кравчук провів в реанімації, після операції. Кілька партій і окремих політиків помилково не раз «поховали» Кравчука. А він зараз вроді прийшов до тями і вже хоче працювати!

    Леонід Макарович – як перша строчка національного гімну: «Ще не вмер»...

    Звісно, можна ж пригадати йому і справу «Бласко» і розподіл активів союзу, і токсичну дружбу з Медведчуком, і «кравчучку»... Але то все минуще. Та й хто без гріха?

    Кравчука можна поважати вже тільки за дві речі. По-перше, його підпис стоїть під документом, який ознаменував собою загибель ненависного «совка» (і це був ключовий підпис). По-друге, він у 1994 році програв дострокові вибори і чесно це визнав... Хоча міг би боротися. Система тоді таке дозволяла...

    Саме тоді було закладено підвалини більш-менш демократичного переходу влади в Україні. І це дуже важливо!

    Словом, тримайтеся, діду Президенте! Ще живіть!

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    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Леонід Кравчук СРСР президент
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    Вже тільки за дві речі можна поважати Кравчука