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    Думки вголос

    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!

    Тренером Олександра Абраменка є кримський татарин Енвер Аблаєв
    Вітаємо Олександра Абраменко - чемпіона XXIII зимових Олімпійських ігор в Пхенчхан з фрістайлу! Вітаємо тренера фристайліста Енвера Аблаєва ... Там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі! [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Читайте також: Українець Абраменко – олімпійський чемпіон Ігор-2018
    • Рефат Чубаров

      Народний депутат України (БПП), Голова Меджлісу кримськотатарського народу

    • Сьогодні, 20:04
    • Розсилка
    <p>Тренер Олександра Абраменка кримський татарин Енвер Аблаєв</p>

    Тренер Олександра Абраменка кримський татарин Енвер Аблаєв

    Тренером Олександра Абраменка є кримський татарин Енвер Аблаєв

    Вітаємо Олександра Абраменко - чемпіона XXIII зимових Олімпійських ігор в Пхенчхан з фрістайлу!

    Вітаємо тренера фристайліста Енвера Аблаєва ...

    Там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!

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    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
    Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!

    Читайте також: Українець Абраменко – олімпійський чемпіон Ігор-2018

    Джерело: блог Рефата Чубарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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