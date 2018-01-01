Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
- Сьогодні, 20:04
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Тренер Олександра Абраменка кримський татарин Енвер Аблаєв
Тренером Олександра Абраменка є кримський татарин Енвер Аблаєв
Вітаємо Олександра Абраменко - чемпіона XXIII зимових Олімпійських ігор в Пхенчхан з фрістайлу!
Вітаємо тренера фристайліста Енвера Аблаєва ...
Там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!
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Джерело: блог Рефата Чубарова
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