Олімпійське золото Абраменка: там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі!

Тренером Олександра Абраменка є кримський татарин Енвер Аблаєв

Вітаємо Олександра Абраменко - чемпіона XXIII зимових Олімпійських ігор в Пхенчхан з фрістайлу! Вітаємо тренера фристайліста Енвера Аблаєва ... Там, де українці і кримські татари разом, - бути перемозі! [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Читайте також: Українець Абраменко – олімпійський чемпіон Ігор-2018