Закон «Про колабораціонізм» позбавить Україну «духовного» впливу РПЦ-ФСБ
Прийняття Закону «Про колабораціонізм» дасть можливість українцям нанести поразку віковічному ворогу в тилу
Закон «Про колабораціонізм» потрібний не для того, щоб згадувати, хто винний у тому, що маємо зараз...
У першу чергу, він має розставити всі крапки над «і» у питанні «свій-чужий».
По-друге, прийнявши його, Верховна Рада наведе лад у політичній системі Держави, ліквідувавши представництва ворожих проросійських сил у структурах влади (медведчуки, рабіновичи, ківи та тисячі їм подібних путінських повій більше не зможуть бути депутатами та чиновниками).
По-третє, цей Закон позбавить Україну, ще доволі великого, «духовного» впливу РПЦ-ФСБ на наших співгромадян.
По-четверте, таким чином ми виб’ємо фінансово-економічні важелі впливу Кремля на ситуацію в Державі.
Отже, прийняття Закону «Про колабораціонізм» дасть можливість українцям, не проливаючи своєї крові, нанести поразку віковічному ворогу в тилу і надихнути українських воїнів на звільнення окупованих районів Донеччини, Луганщини і Криму.
Це і буде початком реалізації плану по деокупації та реальним кроком у напрямі повернення Соборності України!
Перемога буде за нами!
Джерело: блог Дмитра Яроша