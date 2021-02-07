  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Ярош
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Закон «Про колабораціонізм» позбавить Україну «духовного» впливу РПЦ-ФСБ

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Священник благословляє російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який був одним із ватажків угруповання &laquo;ДНР&raquo;</span> - Закон «Про колабораціонізм» позбавить Україну «духовного» впливу РПЦ-ФСБ
    Священник благословляє російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який був одним із ватажків угруповання «ДНР»

    Прийняття Закону «Про колабораціонізм» дасть можливість українцям нанести поразку віковічному ворогу в тилу

    Закон «Про колабораціонізм» потрібний не для того, щоб згадувати, хто винний у тому, що маємо зараз...

    У першу чергу, він має розставити всі крапки над «і» у питанні «свій-чужий».

    По-друге, прийнявши його, Верховна Рада наведе лад у політичній системі Держави, ліквідувавши представництва ворожих проросійських сил у структурах влади (медведчуки, рабіновичи, ківи та тисячі їм подібних путінських повій більше не зможуть бути депутатами та чиновниками).

    По-третє, цей Закон позбавить Україну, ще доволі великого, «духовного» впливу РПЦ-ФСБ на наших співгромадян.

    По-четверте, таким чином ми виб’ємо фінансово-економічні важелі впливу Кремля на ситуацію в Державі.

    Отже, прийняття Закону «Про колабораціонізм» дасть можливість українцям, не проливаючи своєї крові, нанести поразку віковічному ворогу в тилу і надихнути українських воїнів на звільнення окупованих районів Донеччини, Луганщини і Криму.

    Це і буде початком реалізації плану по деокупації та реальним кроком у напрямі повернення Соборності України!

    Перемога буде за нами!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада війна сепаратизм закон колабораціонізм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Андрій Зубов
    Андрій Зубов

    Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies