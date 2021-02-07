Закон «Про колабораціонізм» позбавить Україну «духовного» впливу РПЦ-ФСБ

Священник благословляє російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який був одним із ватажків угруповання «ДНР»

Священник благословляє російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який був одним із ватажків угруповання «ДНР»

Прийняття Закону «Про колабораціонізм» дасть можливість українцям нанести поразку віковічному ворогу в тилу

Закон «Про колабораціонізм» потрібний не для того, щоб згадувати, хто винний у тому, що маємо зараз...

У першу чергу, він має розставити всі крапки над «і» у питанні «свій-чужий».

По-друге, прийнявши його, Верховна Рада наведе лад у політичній системі Держави, ліквідувавши представництва ворожих проросійських сил у структурах влади (медведчуки, рабіновичи, ківи та тисячі їм подібних путінських повій більше не зможуть бути депутатами та чиновниками).

По-третє, цей Закон позбавить Україну, ще доволі великого, «духовного» впливу РПЦ-ФСБ на наших співгромадян.

По-четверте, таким чином ми виб’ємо фінансово-економічні важелі впливу Кремля на ситуацію в Державі.

Отже, прийняття Закону «Про колабораціонізм» дасть можливість українцям, не проливаючи своєї крові, нанести поразку віковічному ворогу в тилу і надихнути українських воїнів на звільнення окупованих районів Донеччини, Луганщини і Криму.

Це і буде початком реалізації плану по деокупації та реальним кроком у напрямі повернення Соборності України!

Перемога буде за нами!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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