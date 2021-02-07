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    Думки вголос

    Країна-агресор висловлює підтримку ОПЗЖ, регулярно вбиваючи українців. Це демократія?

    • Ігор Кондратюк

      Журналіст

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    Віктор Медведчук та Вадим Рабинович (праворуч) гостюють у Держдумі РФ - Країна-агресор висловлює підтримку ОПЗЖ, регулярно вбиваючи українців. Це демократія?
    Віктор Медведчук та Вадим Рабинович (праворуч) гостюють у Держдумі РФ

    Заборонити ОПЗЖ, як колись було заборонено злочинну Компартію України

    6 лютого росіяни вбили на сході двох українських воїнів-захисників України, і цього ж дня російський злочинний андон – екс-президент РФ Мєдвєдєв в розмові з г-ном Медведчуком висловив підтримку ОПЗЖ в зв'язку з закриттям трьох проросійських каналів.

    Це – не гібридна війна, це – регулярне приниження Росією і її сателітом в Україні ОПЗЖ усіх свідомих українських громадян...

    Ще раз.

    Країна-агресор висловлює підтримку парламентській партії ВР, регулярно вбиваючи українців!!! Це демократія? Це 21-е століття? Чи це грьобане дике тупе безправне середньовіччя, в якому хочуть жити ОПЗЖ і його виборці, і тягнуть туди усіх нас!

    Заборонити цих антиукраїнських кретинів за колаборацію з агресором, як колись було заборонено злочинну Компартію України!

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    Теги: Віктор Медведчук пропаганда війна Путін гібридна війна демократія
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