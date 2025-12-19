Підтримка родин, які виховують дітей з інвалідністю. Рада зробила важливий крок

Родина отримує підтримку незалежно від того, працюють батьки чи ні

«Ми переходимо від фрагментарної допомоги до системного підходу»

У Верховній Раді зроблено важливий крок для родин, які виховують дітей з інвалідністю: мій законопроєкт підтримано в першому читанні.

Його мета значно ширша, ніж корекція окремих виплат. Ми переходимо від фрагментарної допомоги до системного підходу, де в центрі дитина та сімʼя з її реальними потребами.

Це рішення відкриває шлях до сучасної моделі соціальної підтримки: з доступними послугами, цифровими процедурами та гнучкими інструментами отримання допомоги.

Нагадаю, що передбачає законопроєкт:

Справедливіші виплати. Допомога більше не залежатиме від заниженого прожиткового мінімуму, а розраховуватиметься від мінімальної зарплати:

діти з інвалідністю – 100% МЗП;

особи з інвалідністю з дитинства І групи – 100%;

ІІ групи – 70%;

ІІІ групи – 30%.

Допомога на догляд без вимоги звільнятися з роботи. Родина отримує підтримку незалежно від того, працюють батьки чи ні.

Комплекс послуг для сім’ї. Раннє втручання, інклюзивний супровід, послуги розвитку дитини, а також «перепочинок для батьків» – підтримка, яка реально запобігає вигоранню.

Зручний вибір отримання допомоги: готівкою, безготівково або через соціальну картку.

Повна цифровізація процедур. Заяви, висновки, документи – онлайн. Без черг і паперових лабіринтів.

Гарантоване медичне забезпечення. Дітям з інвалідністю держава забезпечує доступ до медичних виробів за програмою реімбурсації – просто і без бюрократії.

Право на самостійність. Людина з інвалідністю може вільно розпоряджатися своєю допомогою навіть під час перебування у закладі догляду.