Росія планує списувати іпотеку за народження дітей

У Держдумі РФ пропонують за кожну дитину в родині анулювати частину кредиту, а після появи четвертої списувати борг повністю

В Російській Федерації планують запровадити радикальні заходи для стимулювання народжуваності через критичне скорочення населення. Про це пише «Главком» із посиланням на TMT.

Депутатка Держдуми Ніна Останіна направила до уряду пропозицію щодо поетапного списання іпотечних боргів: за кожну нову дитину в родині анулюватимуть частину кредиту, а після появи четвертої дитини борг пропонують списувати повністю.

Парламентарка визнала, що нинішні пільгові програми неефективні через жорстку географічну прив'язку – іпотека під 2% доступна лише в селах або на Далекому Сході, де відсутня необхідна інфраструктура. Крім списання основної суми боргу, Останіна пропонує запровадити в окремих регіонах нульову відсоткову ставку для сімей із дітьми.

Такі ініціативи з’явилися на тлі катастрофічних показників народжуваності в РФ. За даними Росстату, зафіксовано найгіршу динаміку за останні десятиліття:

2024 рік: кількість новонароджених (1,222 млн) впала до мінімуму з 1999 року;

2025 рік: за перші три місяці народжуваність скоротилася ще на 4%.

Коефіцієнт фертильності знизився до 1,376 дитини на одну жінку – це найнижче значення з 2006 року, а спад триває вже десять років поспіль.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, готується до таємної мобілізації резервістів, щоб компенсувати дефіцит добровольців, які беруть участь у війні проти України. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті, проаналізувавши указ президента РФ від 8 грудня.

Цей документ дозволяє призов на обов'язкову службу та проходження «військових зборів» для невизначеної кількості резервістів у 2026 році.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не містить повних вимог Кремля і фактичної капітуляції України. Натомість, Москва наполягає на продовженні повномасштабної війни.

Цю позицію підтверджують заяви прокремлівських воєнних блогерів. Зокрема, один із них зазначив, що ухвалення мирного плану обмежить можливості Росії щодо захоплення нових українських територій. Інший блогер підкреслив, що військові цілі РФ не обмежуються лише Донецькою та Луганською областями, а поширюються також на Запорізьку та Херсонську.