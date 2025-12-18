Головна Країна Кримінал
Ґвалтували дитину й знімали це на відео. На Закарпатті засуджено вітчима та матір

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ґвалтували дитину й знімали це на відео. На Закарпатті засуджено вітчима та матір
Обох затримали у березні 2023 року, коли про жахи «сімейного» життя 12-річна дитина наважилася розповісти правоохоронцям
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Засуджені мають сплатити потерпілій по 1 млн грн моральної шкоди

Прокуратура у суді довела вину вітчима із матір’ю, які тривалий час вчиняли сексуальне насильство щодо дитини. Мати, окрім цього, ще періодично знімала це на відео. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, жінці призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Обох затримали у березні 2023 року, коли про жахи «сімейного» життя 12-річна дитина наважилася розповісти правоохоронцям. З того часу підозрювані безальтернативно утримуються під вартою.

Раніше судимого вітчима було визнано винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої дитини, умисному зберіганні дитячої порнографії та домашньому насильстві. Матір визнано винною у неодноразовому зґвалтуванні дитини, а також умисному зберіганні, виготовленні, розповсюдженні та примушуванні малолітньої до участі у створенні дитячої порнографії.

За сукупністю злочинів, вироком Тячівського районного суду чоловіка засуджено до найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі. Обвинуваченій призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення, проте прокуратура вимагатиме в апеляції довічного позбавлення волі за скоєне і для матері також. Окрім цього, засуджені мають сплатити потерпілій по 1 млн грн моральної шкоди.

Матір позбавлена батьківських прав стосовно потерпілої та меншої доньки. Наразі діти проживають з рідним батьком, колишнім військовим, який у той час захищав країну. Після вилучення з попередньої сім’ї дитина пройшла реабілітаційну програму допомоги.

До слова, на Закарпатті четверо неповнолітніх хлопців зґвалтували та пограбували 46-річну жінку. Суд виніс вирок винуватцям.

Теги: Закарпаття Офіс Генерального прокурора зґвалтування дитина

