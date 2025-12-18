Головна Одеса Новини
Росіяни атакували беспілотниками Одещину: загинула мати, троє дітей постраждали

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росіяни атакували беспілотниками Одещину: загинула мати, троє дітей постраждали
Російський дрон влучив у цивільне авто на мосту в Одеському районі
фото з відкритих джерел

Цивільне авто на мосту в Одеському районі потрапило під удар російського безпілотника

18 грудня в Одеському районі ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався мостом. Внаслідок обстрілу загинула жінка, троє дітей постраждали. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу», – додав Кіпер.

Нагадаємо, що вночі 18 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Одещині. За інформацією Кіпера, внаслідок чергового обстрілу Одеського району ворожими безпілотниками зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За останніми даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей. 

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Теги: діти Одещина поранення жінка автомобіль окупанти

