Держсекретар МВС достроково складає повноваження депутата від «Слуги народу»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Держсекретар МВС достроково складає повноваження депутата від «Слуги народу»
З осені 2020 року Інна Ящук була обрана депутатом Хмельницької міськради
фото: Інна Ящук/Facebook

Причиною відмови Інни Ящук від депутатського мандата вказано призначення її у керівництво Міністерства внутрішніх справ

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ Інна Ящук достроково складає повноваження депутата Хмельницької міської ради від «Слуги народу». Таке рішення сьогодні, 20 листопада планує ухвалити сесія міськради, повідомляє «Главком».

У проєкті рішення сесії зазначено, що підставою послужило її призначення у МВС.

Держсекретар МВС достроково складає повноваження депутата від «Слуги народу» фото 1

Водночас на посаді держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Інна Ящук перебуває з 14 лютого 2023 року. До того вона керувала департаментом освіти, науки та спорту МВС.

Нагадаємо, що на місцевих виборах 2020 року Інна Ящук балотувалася на посаду міського голови Хмельницького від президентської партії «Слуга народу». Вона посіла друге місце, набравши 4,9%.

Крім того, у 2020 році Інна Ящук очолила виборчий список партії «Слуга народу» до Хмельницької міської ради. Із 42 депутатів ради представництво «слуг» складає 4 особи.

МВС депутат війна Хмельницький влада

