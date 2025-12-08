Військова, яка провела вагітність на Донбасі, показала зворушливі фото з сином

Анастасія Блищик назвала народження сина найбільшою перемогою свого життя

Доброволиця, журналістка та пресофіцерка ЗСУ Анастасія Блищик, наречена загиблого журналіста Олександра Махова, розповіла про народження сина Мирона після трьох років служби на Донбасі, включно з сімома місяцями вагітності. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі Блищик розповіла, що під час вагітності продовжувала виконувати бойові завдання, а «маленьке серденько билося разом з моїм», і дитина «вже була воїном, ще не народившись».

Журналістка зазначила, що попри складні обставини війни, вона відродилася і тепер разом із сином та сім’єю святкує День Збройних Сил України. «Це свято і моєї дитини. Він прийшов у цей світ з таким досвідом, який дорослі несуть роками. Він вчився жити там, де іншим страшно дихати», – написала Блищик.

«З Днем Збройних Сил України. За тих, хто тримає небо. І за тих, заради кого варто жити», – додала журналістка.

Нагадаємо, що у 2022 році від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Олександр багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.