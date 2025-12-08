Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Військова, яка провела вагітність на Донбасі, показала зворушливі фото з сином

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Анастасія Блищик розповіла про народження сина на війні
фото: Анастасія Блищик

Анастасія Блищик назвала народження сина найбільшою перемогою свого життя

Доброволиця, журналістка та пресофіцерка ЗСУ Анастасія Блищик, наречена загиблого журналіста Олександра Махова, розповіла про народження сина Мирона після трьох років служби на Донбасі, включно з сімома місяцями вагітності. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі Блищик розповіла, що під час вагітності продовжувала виконувати бойові завдання, а «маленьке серденько билося разом з моїм», і дитина «вже була воїном, ще не народившись».

Доброволиця та пресофіцерка ЗСУ Анастасія Блищик назвала народження сина найбільшою перемогою свого життя
Доброволиця та пресофіцерка ЗСУ Анастасія Блищик назвала народження сина найбільшою перемогою свого життя
фото: Анастасія Блищик
День ЗСУ для матері-воїна став святом і для її дитини
День ЗСУ для матері-воїна став святом і для її дитини
фото: Анастасія Блищик

Журналістка зазначила, що попри складні обставини війни, вона відродилася і тепер разом із сином та сім’єю святкує День Збройних Сил України. «Це свято і моєї дитини. Він прийшов у цей світ з таким досвідом, який дорослі несуть роками. Він вчився жити там, де іншим страшно дихати», – написала Блищик.

Телеведуча та доброволиця ЗСУ розповіла про материнство в умовах війни
Телеведуча та доброволиця ЗСУ розповіла про материнство в умовах війни
фото: Анастасія Блищик
Блищик поділилася історією народження сина Мирона
Блищик поділилася історією народження сина Мирона
фото: Анастасія Блищик

«З Днем Збройних Сил України. За тих, хто тримає небо. І за тих, заради кого варто жити», – додала журналістка.

Доброволиця ЗСУ та журналістка Анастасія Блищик поділилася емоційною історією народження сина після служби на Донбасі
Доброволиця ЗСУ та журналістка Анастасія Блищик поділилася емоційною історією народження сина після служби на Донбасі
фото: Анастасія Блищик

Нагадаємо, що у 2022 році від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Олександр багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

Читайте також:

Теги: історія Україна Facebook журналіст свято фронт дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо запевняє, що «мирний план» був розроблений у США
Мирний план від Трампа. Питання до юристів
23 листопада, 13:18
Романс Володимира Зеленського з Андрієм Єрмаком затягнувся надовго
Леонід Кучма може про це Володимиру Зеленському розповісти у деталях
30 листопада, 14:30
Для РФ Крим – це перш за все військова база на Чорному морі
Крим у фокусі Женевських перемовин: чому компроміси щодо півострова не прийнятні для України
25 листопада, 10:15
Переговори США та України 30 листопада у Флориді пройшли напружено, але конструктивно
Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?
1 грудня, 10:37
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
24 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва
2 грудня, 22:00
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг висловлюється про стан свого чоловіка
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
24 листопада, 16:51
Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу, заявив Зеленський
Зеленський відповів на звинувачення Трампа у невдячності
23 листопада, 19:19

Життя

Військова, яка провела вагітність на Донбасі, показала зворушливі фото з сином
Військова, яка провела вагітність на Донбасі, показала зворушливі фото з сином
Штолен: традиційний німецький різдвяний пиріг, який став популярним в Україні – історія та секрети приготування
Штолен: традиційний німецький різдвяний пиріг, який став популярним в Україні – історія та секрети приготування
Як Тимошенко святкувала день народження. Свідчення очевидця
Як Тимошенко святкувала день народження. Свідчення очевидця
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
У Китаї 95-річна жінка «ожила» через шість днів після смерті
У Китаї 95-річна жінка «ожила» через шість днів після смерті
Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа
Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua