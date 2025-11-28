Головна Світ Соціум
Смертельна пожежа в Гонконзі: кількість жертв зростає, нові подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Стало відомо про хід рятувальних робіт у житловому комплексі Wang Fuk Court
фото: Elson Li

Підрядників звинувачують у використанні пінопласту, що спричинив швидке поширення вогню

Смертоносна пожежа, що сталася в житловому комплексі Wang Fuk Court (район Тай По, Гонконг), забрала життя 128 людей, серед яких один пожежник. Ця подія вже названа найсмертоноснішою пожежею у місті за останні сім десятиліть. Про це пише «Главком».

За останніми даними, опублікованими South China Morning Post, влада підтвердила, що 16 тіл досі залишаються під завалами, а статус близько 200 людей залишається незрозумілим. Крім того, 89 тіл наразі не можуть бути ідентифіковані. Антикорупційний орган Гонконгу (ICAC) здійснив загалом 8 арештів – сімох чоловіків та одну жінку віком від 40 до 63 років. Серед затриманих – два директори консалтингової фірми Will Power Architects, два керівники проєкту, а також власники субпідрядника з монтажу риштувань.

Попередня експертиза показала, що пожежа швидко поширилася через легкозаймистий пінопласт, який використовувався для герметизації вікон ліфтових шахт на кожному поверсі. Цей матеріал призвів до швидкого нагрівання та руйнування віконних шибок, що дозволило вогню проникнути у квартири через коридори. Також було встановлено, що сітки та покриття, які використовувалися на бамбукових риштуваннях під час реновації, не відповідали нормам пожежної безпеки.

Компанію, що проводила реконструкцію житлового комплексу Wang Fuk Court в районі Тай По, попереджали про високі ризики пожежі менш ніж за тиждень до того, як там сталася найбільша за 17 років пожежа.

Як повідомляє газета South China Morning Post, підряднику «нагадали про необхідність вжиття відповідних заходів пожежної безпеки».

Колишній начальник служби безпеки комплексу розповів журналістам, що система пожежної безпеки була постійно відключена, щоб будівельникам було зручно користуватися пожежними виходами для входу та виходу з будівлі. Він також бачив робітників, які палили у громадських місцях, зокрема під час роботи на будівельних риштуваннях.

Департамент праці Гонконгу повідомив, що з липня 2025 року було проведено 16 перевірок Wang Fuk Court, остання – 20 листопада. Інспекція включала перевірку відповідності будівельних лісів стандартам безпеки.

Нагадаємо, пожежа спалахнула 26 листопада у кількох висотних будівлях житлового комплексу, де проживає близько 4 тисяч осіб. Їй було присвоєно найвищий рівень небезпеки. Рятувальники евакуювали більшу частину мешканців. Голова КНР Сі Цзіньпін закликав місцеву владу зробити все можливе для мінімізації збитків та висловив співчуття постраждалим.

