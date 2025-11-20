У Тернополі через ворожий обстріл загинув батько з п'ятирічним сином

Дружина та двоє дочок загиблого тернополянина перебувають у лікарні

19 листопада через ворожий обстріл у Тернополі постраждали та загинули місцеві мешканці будинків одного з районів місті. Попри те, що наразі немає офіційних списків загиблих, рідні та знайомі постраждалих родин діляться своїм горем у мережах. Однією з таких родин є сім’я Тетяни Долиняк, яка в четвер втратила свого чоловіка Віталія та сина Давида. Про це пише «Главком».

Трагедія сталася в багатодітній родині Долиняк, які проживали в будинку в Тернополі на вулиці 15 квітня. Відомо, що вся сім’я перебувала у своїй квартирі, коли росіяни влучили ракетами по будівлі. Внаслідок російського обстрілу з життя пішов 39-річний голова сім’ї Віталій та його 5-річний син Давид. Дружина Віталія Долиняка Тетяна та його дві доньки нині перебувають у лікарні.

Про трагедію родини Долиняків розповіли їхні знайомі та близькі. Директорка кіношколи школи Наталія Орищак, де займаються Катерина та Анна, розповіла, що постраждала сім’я була неймовірною. Вони завжди брали участь в екскурсіях, подорожах, а батьки підтримували своїх дітей у навчанні.

Про трагедію родини Долиняків розповіли їхні знайомі та близькі фото: Facebook

Наталія Орищак також висловила свої співчуття та поділилася теплими спогадами про родину Долиняків. «Життя, плани, мрії… усе, що вони будували, – знищено вмить нелюдською жорстокістю. Батько, Віталій Долиняк, та його маленький син Давидик загинули 19 листопада під час ранкового удару. Я досі не можу в це повірити. Не можу осягнути масштабу болю, який накрив їхню родину. Дві ніжні принцеси, для яких батько був цілим люблячим всесвітом… Дружина Таня… Немає слів, які б могли описати її вселенську втрату. Це біль не лише однієї сім’ї – це біль усіх тернополян, це біль тисяч українців, які щодня прощаються з найріднішими. Моє серце поруч із цією родиною. Поруч з усіма, хто сьогодні плаче. Ми мусимо вистояти. Бо світло – завжди сильніше за темряву», – поділилася Наталія Орищак.

Трагедію в родині тернополян також прокоментували в Початковій школі № 1, де навчалися дівчата. Там розповіли, що подружжя планувало віддати до цієї школи й свого сина Давида. «Одна дівчинка навчалася в другому класі, а інша – у четвертому. Восени планували до нашої школи віддати й синочка. Зранку дівчатка не прийшли до школи, і від батьків не було жодної звістки. Ми були здивовані, бо їхні батьки завжди першими повідомляли, якщо дівчатка не прийдуть або запізняться. Коли почалася друга тривога, прийшов тато одного з учнів, який товаришував із родиною, і повідомив нам страшну новину. Інформацію підтвердили й у лікарні. Наші вчителі їздили до них, з дівчатками перебуває бабуся. Дітей ми не турбували, з ними, відносно, усе добре», – написали в школі.

Внаслідок російського обстрілу із життя пішов 39-річний Віталій та його 5-річний син Давид фото: Facebook/Іван Рудя

Своїми думками та біллю поділився знайомий родини тернополянин Іван Рудяк. «Навіки разом. Не можемо повірити, що вас уже немає. Як сильно ти любив своїх дівчаток, а як сильно ти любив свого хлопчика. Сьогодні мені важко було побачити очі твоєї мами та очі твоєї бабусі, але я не зміг глянути в очі твоїм дівчаткам та твоїй дружині Тані, бо вони не знають, що вас уже нема», – написав чоловік.

Загиблий Віталій Долиняк волонтерив та допомагав ЗСУ. У Тернополі чоловік відкрив компанію TurboWest, де виготовляли та ремонтували турбіни. Тож тернополянин ремонтував автівки й військовим. За активну волонтерську діяльність чоловіка нагородили подякою.

Дружина та двоє дочок загиблого тернополянина перебувають у лікарні фото: Facebook/Віталій Долиняк

Тернополянка Олена Філіпова розповіла, що дружина Віталія Долиняка Тетяна теж із початку повномасштабного вторгнення займається волонтерством та допомагає нужденним. «Зруйноване життя, зруйноване житло, зруйноване майно… Важко підібрати слова. А люди просто спали. Сьогодні потрібна допомога цій родині. На їхньому місці міг бути кожен: просто сьогодні не наш район, не наш будинок. Допоможіть, хто скільки зможе», – написала Олена Філіпова.

Наразі місцеві мешканці Тернополя, школи та знайомі родини збирають кошти для допомоги Тетяні Долиняк та її донькам. Один із таких зборів відкрила хрещена родини.

«Главком» повідомляв, що наразі в Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. До рятувальної операції залучені загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки – розібрано понад 700 кв. м завалів, вивезено 230 куб. м зруйнованих конструкцій. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – загинули 26 людей, серед яких є троє дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

Повідомлялося, що поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Тернополю. За даними правоохоронців, ударними безпілотниками та ракетами росіяни вчора атакували дві житлові багатоповерхівки в Тернополі. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель та автомобілі.