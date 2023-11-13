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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Чому наше телебачення толерує меншовартість?

glavcom.ua
Новий український комедійний серіал «Встигнути до 30» обурив частину глядачів
фото: ТЕТ

Хочете знімати лайносеріали, то вивчіть бодай типажі героїв

Після хайпу глянула кілька серій серіалу «Встигнути до 30» про дєвушку Любу.

І що я можу сказати – підтримую позицію мера Коломиї. Досить уже зображати людей із провінції тупими, в суцільних вишиванках та намисті і таких, що втрачають свідомість від слова «прутень».

Досить уже обсирати людей і нав’язувати якусь меншовартість через регіональне походження. Особливо – зображати мешканців західних регіонів когутами в свитках з прялками та сивухою.

Пару місяців тому Горбунов розказував, які смішні кіна його «Останній москаль» і «Вуйки». Де? Скажіть мені де на Галичині люди живуть під стріхами і ходять у національному строї цілодобово?

Колись давно я глянула французький оригінал «За що це нам?», з якого потім цинічно накопіпастили «Скажених весіль». Там у центрі сім’я із Шинона з гарним будинком, з якісним одягом, чудовим стильним виглядом. І в усіх сценах хоч у Долині Луари, хоч в Парижі ці персонажі бути типовими французами. Без очіпків і здоровенних чорних бантів на головах – це традиційний головний убір до національного костюму жінок. На національні свята, на фестивалі, у відпустці – будь ласка, але ж не кожен день.

А тепер кілька слів про Коломию.

Це одне із найдавніших міст України.

У всі епохи дуже важливий транспортний та торгівельний вузол. Більше того – після Львова це один із впливових центрів Заходу України.

Плюс, це місто, яке отримали Магдебурзьке право – а це особливий тип розвитку ремесел, податків та бізнесу. А ще – самоврядування. Тому це еталонне місто, однак режисер Віктор Мєдведскій цього не знає певно, бо там, звідки він приїхав – ніяких магдебурзьких прав ніколи не було. А наявність цього права читається безпомилково.

До речі про страх перед прутнями. Один аргумент – Леопольд фон Захер-Мазох і його «Дон Жуан із Коломиї», який на ура зайшов у паризьких журналах. Там панянки з Коломиї дуже навіть не святі :)

Окремо відзначу архітектуру Коломиї. Там є на що подивитись і цим пишатись.

І ще окремо.

Знаю багатьох дівчат із Коломиї.

Всі вони енергійні, працьовиті, язикаті й з хорошим відчуттям стилю. І без слів «кура» і «греча» в мовному арсеналі. Я жила у прикордонній із РФ області і в нас так ніколи ніхто не говорив.

Тож. Ми розуміємо, що гроші на серіали будуть пиляти тихцем і шумно. Хочете знімати лайносеріали, то вивчіть бодай типажі героїв.

І ще питання?

Коли у нас в серіалах та кіно буде адекватна, розумна і освічена героїня із містечка чи села, яка приїхала до більшого міста не з метою стрибнути під автомобіль мільярдера і залетіти від нього за 5 секунд? Коли наша героїня приїде до Києва, аби вступити в КПІ чи Могилянку і зробити за кілька років кар’єру, ім‘я і знайти собі рівню?

Я би залюбки дивилась серіал про пригоди в гуртожитку трьох студенток Могилянки чи трьох сусідів з «общаги КПІ». Це було би додатковою рекламою нашим флагманам освіти.

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Джерело
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Теги: телебачення скандал серіал

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