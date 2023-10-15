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На Одещині розгорівся скандал через знущання над школярем, один із кривдників – син учительки

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині розгорівся скандал через знущання над школярем, один із кривдників – син учительки
Мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію
фото з відкритих джерел

Інцидент трапився у селі Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району

В Одеській області підлітки жорстоко знущалися з школяра. Про це повідомила волонтерка і громадська активістка Олена Ротарі у Facebook.

Інцидент трапився у селі Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району приблизно півтора тижня тому. Учні 7-8 класів засовували голову хлопчика в яму вуличного туалету.

Потім вони змусили його оголити статеві органи і бігати голяком на майданчику, знімаючи це на відео.

Як виявилося, ініціатори булінгу – сини вчительки цієї школи, тому родина постраждалого не хоче на них скаржитися.

Скріншот із відео знущань
Скріншот із відео знущань

«Обидва кривдника – це сини вчительки цієї школи. Через це мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію. Вона не вірить у справедливість. Бо родина вчительки у селі заможна. Плюс це опубліковане відео відразу видалили із соціальних мереж і не хочуть надати розголосу», – каже волонтерка.

Ротарі нагадала, що, за її інформацією, приблизно місяць тому у Вилковому Одеській області через булінг у школі покінчила життя самогубством дівчинка.

«Просто наведу суху статистику на Одещині: за 9 місяців до територіальних органів поліції звернулось 10947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед потерпілих майже 600 дітей. Також, на жаль, було зареєстровано 58 кримінальних проваджень, пов'язаних із сексуальним насильством щодо дітей, серед них 8 зґвалтувань», – додала вона.

Раніше у львівській школі спалахнув скандал: мати дитини із синдромом Дауна звинуватила керівництво у булінгу.

Крім цього, син українки в Польщі відмовляється йти до школи через образи та цькування від однокласників. За словами мами, вони побажали, щоб його батько загинув на війні. Але такі випадки непоодинокі.

У грудні 2022 року Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу (цькування) на роботі. Документ передбачає накладення на громадян штрафу за цькування у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1,7 тис. грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

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Теги: скандал Facebook булінг відео знущання Місяць

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