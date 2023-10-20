Українець заснував сервіс, який дозволяє «роздягати» жінок. Соцмережі обурені

Українці цікавляться, чи можна протидіяти сервісу в юридичній площині

Українець запустив AI-стартап, який дозволяє роздягнути будь-яку жінку. Чоловік мешкає в Києві і воліє залишатися анонімним, а його ініціатива вже викликала неабиякий осуд з боку користувачів мережі.

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Повідомляється, що кожен бажаючий може завантажити фото жінки до сервісу, після чого нейромережа перемальовує виділену область в дещо мультяшному стилі та з перебільшеними формами. Засновник стартапу заявив, що «це сексуалізує образ, але не може вважатись порушенням конфіденційності, так само як не може вважатись малюнок з образом оголеної коханої, порушенням її конфіденційності».

Не дивлячись на те, що засновник сервісу нічого поганого в його роботі не бачить, багато українців цієї думки не розділяють. Наприклад, деякі коментарі називають стартап «якоюсь хєр**ою для збоченців».

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Під іншим коментарем розгорнулась невеличка дискусія – його автор зазначив, що про сервіс відомо небагатьом, але у випадку «роздягання», наприклад, неповнолітньої доведеться відповідати згідно з законодавством.

У відповідь одна з жінок припустила, що хтось з користувачів сервісу може таким чином дістати фото якоїсь дівчини та завантажити її в класний чат – на її думку, це може спричинити психологічну травму.

Інша дівчина прямо називає розробку «дном», а ще один коментатор спантеличений, на що спромоглися «талановиті програмісти».

В одній з Facebook-спільнот вже поцікавились тим, чи є якась можливість протидіяти цьому сервісу в юридичній площині.

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Враховуючи контент, який генерує сервіс, можна припустити, що рано чи пізно можуть бути наслідки, про які пишуть коментатори в мережі.