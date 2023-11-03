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Фінський супермаркет потрапив у гучний скандал через горіхи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фінський супермаркет потрапив у гучний скандал через горіхи
Супермаркет Lidl продавав небезпечні горіхи
фото: Imago

Супермаркету Lidl довелось відкликати партію фісташок через ризик зараження людей

У фісташках фінських магазинів Lidl виявлено сальмонеллу. Фінське Yle зазначає, що заражена продукція продавалася майже по всій країні з кінця серпня до початку жовтня, а сам супермаркет просить клієнтів у Фінляндії, які купили ці горішки, повернути їх та отримати гроші назад.

Минулого тижня Lidl зняла з продажу солоні фісташки через наявність сальмонели. Зараз з ринку вилучають і несолоні фісташки, кажуть у Держпродагентстві країни. Справа стосується смажених і очищених фісташок марки Alesto, що продаються в синіх 70-грамових пакетах, термін придатності до 20 травня 2024 року. При цьому проблема є як у солоних, так і не солоних горіхах компанії. Yle зазначає, що заражена бактерією продукція продавалася по всій країні за винятком кількох регіонів з 25 серпня по 5 жовтня по всій Фінляндії.

Сальмонела може викликати шлунково-кишкові захворювання, особливо у вразливих груп, таких як немовлята, маленькі діти, вагітні жінки, люди похилого віку та люди з ослабленою імунною системою.  Тож людей просять не вживати цей продукт через можливі ризики.

У своєму повідомленні Lidl просить своїх покупців, які купили горіхи, повернути продукцію в магазин Lidl, де їх вартість буде компенсована.

Слід зазначити, що це уже не перший скандальний випадок із цією торговою маркою. Так у березні 2022 року британський регулятор – Агентство зі стандартів продовольства повідомив, що мережа Lidl у Сполученому Королівстві відкликає смажені солоні каліфорнійські фісташки Alesto у двохсотграмових пакетах через виявлення в них сальмонели. На інші продукти бренду Alesto відгук не поширювався.

У лютому цього року про відкликання смажених та смажених солоних фісташок Alesto у 70-грамових упаковках оголосив уже шведський Lidl. Причина – перевищення допустимого вмісту речовини охратоксину-А - шкідливої ​​речовини, що виробляється деякими видами плісняви. Тоді ж цей продукт і з тієї ж причини був відкликаний мережею Lidl в Австрії.

Раніше стало відомо, що в Україні надійшло у продаж небезпечне вершкове масло, яке може завдати шкоди здоров'ю. Про це попередили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Фальсифікат виявлено у Тернополі на полицях магазинів та супермаркетів.

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Теги: гроші продукти Фінляндія скандал магазин супермаркет

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