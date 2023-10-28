Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською

Таксист заявив, що живе у себе вдома

Чоловік записав відеозвернення

Таксист, який потрапив у мовний скандал у Києві, записав відео, у якому подякував за підтримку в мережі та передав «привіт» хейтерам.

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Що прикметно, говорив таксист українською мовою. Хоча слова давалися важко і чоловік постійно кудись підглядав.

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«Я не ховаюся, не вірте фейкам, які про мене говорять і пишуть. Я такий самий чоловік, як ви. І живу у себе вдома», – заявив фігурант скандалу.

У ЗМІ також пишуть, що чоловік родом із Криму та до Києва він переїхав.

Нагадаємо, у Києві трапився черговий мовний скандал, водій таксі (як зазначає одна з пасажирок, компанії Bolt), відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди». Таким чином він порушив статтю 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Згідно з нею, усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

Також у компанії Bolt заявили, що глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, який відмовився обслуговувати пасажирів українською.