Папа Римський зняв з посади польського єпископа, у єпархії якого священник влаштував оргію

Гжегожа Кашака було призначено єпископом 2009 року Папою Бенедиктом XVI після того, як він деякий час займався справами Ватикану

Поліція дізналася про секс-вечірку через передозування «віагрою»

Папа Римський Франциск прийняв відставку польського єпископа Сосновецької єпархії Гжегожа Кашака – після повідомлень про гей-оргію священника його єпархії за участю секс-працівника. Про відставку заявив сам єпископ, а деталі повідомила Rzeczpospolita.

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Відставка очільника єпархії

У своїй заяві Кашак повідомив, що в листі від 29 вересня він просив Папу дозволити йому піти у відставку. Він подякував священникам і черницям своєї єпархії та попросив «усіх пробачити свою людську обмеженність». Кашака призначили єпископом у 2009 році. Ватикан не назвав причини, через яку 59-річний Гжегож Кашак йде з посади голови Сосновецької єпархії. Однак, відомо, що його єпархія опинилася в центрі уваги після того, як один з її священників у ніч проти 31 серпня влаштував оргію у своїй квартирі в місті Домброва-Гурнича неподалік міста Краків за участю секс-працівника.

Інцидент привернув увагу правоохоронних органів, а хтось з обурених парафіян навіть намагався підпалити храм. Зрештою довелося втрутитися самому Папі Римському.

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Польські медіа повідомили, що один з учасників секс-вечірки знепритомнів після передозування таблетками від еректильної дисфункції. Прокурор заявив, що священника підозрюють у «ненаданні допомоги людині, життя якої перебуває в небезпеці» – він нібито намагався не пустити до помешкання медиків. Зробив він це тільки після того, як у справу втрутилась поліція.

В оргії брав участь священник Томаш Змарзли. Зовнішня комісія з розслідування дійшла висновку, що він «дуже серйозно порушив моральні норми». 21 вересня Кашак усунув священника від усіх функцій та ініціював внутрішній канонічний суд, результатом якого може стати позбавлення сану.

Деталі секс-скандалу

У ніч проти 31 серпня вікарій Томаш Змарзли, який служив у храмі Благословенної Діви Марії Ангельської у польському місті Домброва-Гурнича, вирішив влаштувати в парафіяльному будинку секс-вечірку та покликав на неї знайомих ксьондзів. Крім них, у тому брав участь як мінімум один секс-працівник. Саме через нього про інцидент дізналися сторонні.

Томаш Змарзли, який влаштував скандальну оргію фото з відкритих джерел

Уночі, коли веселощі були в самому розпалі, секс-працівник знепритомнів. Видання The Times написало, що він перебрав деяких психотропних речовин. Associated Press навело іншу версію: згідно з нею, секс-працівник зомлів через передозування засобу для підвищення потенції. Швидку допомогу викликав інший учасник вечірки, якого священники на той час виставили за двері.

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Польський таблоїд Fakt роздобув запис його дзвінка: у ньому він каже оператору, що його друг з рота йде піна, потім починає плакати й благає поквапитися.

Коли на місце події приїхала швидка допомога, медиків відмовилися пускати до парафіяльного будинку. Щоб відчинити двері, їм довелося викликати поліцію. Усередині поліцейські виявили оголеного 27-річного чоловіка з ознаками отруєння, якого вони негайно доправили до лікарні.

Організатор оргії назвав критику атакою на церкву, духовенство та вірян

Хоча секс-працівника вдалося врятувати, місцеві правоохоронці вирішили ретельно вивчити обставини події. Як заявив представник прокуратури Вальдемар Любневський, приводом для розслідування було «ненадання допомоги людині, яка перебувала в ситуації, яка могла становити загрозу її життю або завдати серйозної шкоди здоров'ю».

Польська преса одразу охрестила вечірку «гей-оргією». Наскільки ці слова відповідають дійсності, поки що невідомо. Вікарій Томаш Змарзли, який її влаштував, вважає, що його обмовили. За його словами, словникове визначення слова «оргія» не зовсім точно описує те, що відбувалося за дверима парафіяльного будинку. У нападках він звинуватив деяких ворогів католицької церкви.

«Тому я заявляю, що ставлю під сумнів усі висновки преси та ЗМІ, зокрема повторювану та відтворювану різними способами інформацію про кількість священників, які проживають у моїй квартирі та беруть участь у подіях, що описуються ЗМІ. Факти, про які ми чуємо або читаємо в нових повідомленнях засобів масової інформації, змінюються день у день. Я сприймаю це як явну атаку на Церкву, зокрема на духовенство та вірян, з метою принизити її становище, завдання та місію», – наголосив вікарій Томаш Змарзли – організатор секс-вечірки.

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Сайт Notes from Poland написав, що вночі 21 вересня невідомий спробував підпалити базиліку в тому самому приході, де нібито була оргія. Пожежники встигли згасити полум'я, а поліція незабаром відзвітувала про затримання палія. Однак сам факт, ймовірно, дозволяє судити про масштаби негативної реакції, яку викликав цей секс-скандал у деяких прошарках польського суспільства.

Хоча Томаша Змарзли так і не звинуватили, принаймні поки що, його церковна кар'єра, швидше за все, безнадійно зіпсована. Виправдання та апеляції до тлумачних словників не допомогли. Наприкінці вересня єпископ єпархії Гжегож Кашак позбавив його сану, заборонив проводити служби й заборонив жити в парафіяльному будинку.

Скандали єпархії

Жорстка, хоч і запізніла реакція єпископа була пов'язана з тим, що його підлеглі регулярно потрапляють у сумнівні історії. Лише кілька місяців тому, у березні, у єпархії вбили 26-річного диякона. Прокуратура звинуватила в цьому 40-річного священника, який давно його недолюблював і надсилав йому загрозливі повідомлення. Згодом він наклав на себе руки.

У 2010 році тодішній виконувач обовʼязків ректора Сосновецької семінарії нібито потрапив у бійку в гей-клубі, але йому дозволили залишатися на своїй посаді понад рік навіть після того, як про справу повідомили медіа. Кашак, який очолив єпархію лише роком раніше, вважав за краще не карати винуватця надто суворо. Зрештою у справу втрутився Святий Престол та повністю розпустив семінарію.

Раніше повідомлялося, що священники в Польщі влаштували оргію. У католицькій церкві пообіцяли після завершення розслідування «вжити відповідних заходів, передбачених канонічним правом». Наступного дня після того, як стало відомо про оргію, невідомий підпалив двері Домбровської базиліки в Домброві-Гурничі.