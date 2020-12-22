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    Стало відомо, хто може стати новою заступницею глави Офісу президента

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    Юлія Свириденко претендує на посаду заступника керівника Офісу президента України - Стало відомо, хто може стати новою заступницею глави Офісу президента
    Юлія Свириденко претендує на посаду заступника керівника Офісу президента України

    21 грудня заступниця очільника Офісу президента Юлія Ковалів пішла у відставку

    Колишня перша заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко претендує на посаду заступника керівника Офісу президента.

    Про це свідчить внесена в Єдиний держреєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави декларація Свириденко за 2019 рік як кандидата на посаду заступника керівника Офісу президента.

    Відзначимо, що в понеділок, 21 грудня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні звільнив її з посади першого заступника міністра економіки, яку вона займала з 29 вересня 2019 року.

    Питаннями економіки в Офісі досі займалася Юлія Ковалів, яка також 21 грудня подала у відставку.

    Згідно з поданою декларацією, за 2019 Свириденко задекларувала 703,8 тис. гривень доходів.

    В її власності знаходяться квартира в Києві на 34 м2 (вартість 0,5 млн гривень) і квартира в Чернігові на 74 м2, а в спільній власності з сім'єю – квартира в Чернігові на 88 м2.

    Її чоловік заробив 738 тис. гривень за 2019 рік, зберігає готівкою 8 тис. доларів, володіє автомобілем BMW-Х3 (2016 року випуску, вартістю 1 млн гривень), квартирою в Чернігові на 204 м2 (вартістю 2 млн гривень) і земельною ділянкою в Чернігівській області на 1,5 тис. м2.

    До роботи в Кабміні Свириденко обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

    Наразі офіційного указу про призначення президентом Володимиром Зеленським Свириденко в Офіс президента немає.

    Нагадаємо, у понеділок повідомлялося про те, що заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади.

    Також на засіданні Кабміну увечері 21 грудня ексвиконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко був призначений в.о. глави Міненерго.

    Теги: Міненерго кадрові зміни політика декларація Офіс президента
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