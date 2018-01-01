Мальдівський скандал з відпочинком Порошенка і практичні наслідки

«Коли емоціі переважають над фактами, компанія не може ігнорувати те, у що люди вірять»

Запізнення реакції прес-служби президента на кілька днів щодо відпочинку уже має своє трактування і стало основою політичних маніпуляцій. В оболонському суді слухають довгограючу справу Януковича. Сердюк прирівнює таємний відпочинок нинішнього гаранта із втечею Януковича. Сердюк бульдозером пресував Парубія: «Чому в такому випадку Ви не

Петро Порошенко

«Коли емоціі переважають над фактами, компанія не може ігнорувати те, у що люди вірять»

Запізнення реакції прес-служби президента на кілька днів щодо відпочинку уже має своє трактування і стало основою політичних маніпуляцій.

В оболонському суді слухають довгограючу справу Януковича. Сердюк прирівнює таємний відпочинок нинішнього гаранта із втечею Януковича.

Сердюк бульдозером пресував Парубія: «Чому в такому випадку Ви не поставили на голосування питання про самоусунення президента Порошенка, який залишив Україну 1 січня цього року у невідомому напрямку і перебував за межами України до 8 січня? Чому, не знаючи, де перебуває президент, не було проголосувало питання самоусунення і прийняття Вами обов’язків президента України, як це було в 2014 році?»

Прогнозую, що цим нещасним відпочинком ще вимахуватимуть і опоненти в раді, і конкуренти в говорільнях Мураєва, і всі, хто відчував слабкість, кров і має характер гієни, яка вгризтися в теплу плоть інфантильного парнокопитного.

Недавно я перечитувала колонки Джуді Сміт, колишньої прес-секретарки Буша-старшого, потужного антикризового менеджера американських віпів, чий досвід став основою для серіалу «Скандал» та образу Олівії Поуп. Так от, Банкова профукала отаку штуку, яку Сміт рекомендує усім піарникам:

«Коли емоції переважають над фактами, компанія не може ігнорувати те, у що люди вірять. Ви маєте факти і вам потрібно досягнути людей, які живуть переважно емоціями. Між емоціями і фактами треба побудувати міцний міст». Банкова моста не побудувала. Тепер кладочки на свій смак будує адвокат Януковича і всі, хто хоче випити, закусити і станцювати калинку на могилі Петра) Де речі, 100% про відпочинок ПП говоритиме і Юлія Тимошенко, яка прогуляла перший сесійний тиждень і закон про реінтерграцію.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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