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    Думки вголос

    Про емпатію стада, яке прийшло пустити сльозу на похорон Захарченка

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Про емпатію стада, яке прийшло пустити сльозу на похорон Захарченка

    Ці люди давно давно відправили себе в колективний підвал і вважають, що це стабільність

    «Вони не винні». «Це бюджетники безправні».

    Сподобалась емпатія стаду, яке прийшло пустити сльозу на похорон Захарченка.

    По-перше, можна припустити, що когось зігнали, але об’єктивно таку величезну масу з-під палки зігнати важко. Тим паче це влетіло кремлівським спонсорам у значну копієчку.

    По-друге, там були гомосапієнси, які плакали абсолютно щиро. Цілували труну зі сльозами в очах. Буйні і свої пацани подобаються люмпену. Тим паче житіє Захарченка лягає в парадигму: боролся, не оставил Донбасс, ушёл как солдат.

    Заяви ж про те, що люди стадом пішли цілувати труну трагічно загиблого гауляйтера, бо нещасні інваліди і старенькі, які пухнуть з голоду і живуть від гуманітарки Ахметова до пенсії на території України — повна маніпуляція.

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    На заході було багато людей допенсійного віку, і раз вони бюджетники — їх влаштовує життя за днр і стабільність у вигляді щомісячної получки із кешу, яким Кремль спонсорує ці псевдодержави.

    На похорон прийшло багато студентів, але хто заважав молодим людям зробити вибір і вчитися деінде, а не п`ять років протирати штани за диплом, який не визнають ніде крім ОРДЛО.

    Якщо станеться так, що ця територія стане нашою, без закону про позбавлення права голосувати й займати держпосади для колаборантів не обійтися - інакше країні горе буде з цим потребля**ким миром у головах.

    За останні роки звезені бюджетники на акції у Києві стали рідкістю. Були акції шахтарів, разок медики, яких звіз Каплін протестували проти мед реформи, але вольєри із учителями і медиками і нашвидкоруч надрукованими банерами стали рідкістю. І це великий прогрес влади і самих бюджетників.

    Я не відчуваю емпатії до звезених. Ці автобуси зомбі регулярно обирали собі Януковича в раду. Ця армія зомбі і ще спортивна тітушня із Білої Церкви радо би ламала голови кожному аби отримати поденок у 500 грн.

    Ще дуже смішно читати дописи про «запуганный Донбас». Хто там говорив про те, що Донбас не поставлять на коліна і він начебто годує всю країну?

    Масовка в Донецьку біля «Донбас опери» свідчить лише про одне: за п`ять років і з відтоком адекватного населення там в головах розруха і без скорботи. І немає різниці примусово їх туди привезли чи ні. Ці люди давно давно відправили себе в колективний підвал і вважають, що це стабільність.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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