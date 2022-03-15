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    Думки вголос

    Про реальних героїв українського народу

    Захисники України і є справжніми героями - Про реальних героїв українського народу
    Захисники України і є справжніми героями
    фото з відкритих джерел

    Годі вже шукати «хороших росиян»

    Герої – наші ЗСУ, які щодня укладають руssню штабелями, щоб вона уже сповна нажерлась нашої землі.

    Герої – наші херсонці, які щодня виходять на мітинги перед озброєною ордою.

    Герої – наші тероборони Сумщини і Чернігівщини, які смажать окупантів як свиней. І забирають їхню елітну техніку.

    Харків, Маріуполь, Чернігів, Охтирка, Суми, Миколаїв – міста герої.

    Волонтери, які на свій страх і ризик вивозять людей із Бучі, Ірпеня, Гостомеля і Ворзелі – теж герої.

    Зоозахисники, які забирають під кулями притулки тварин, чужих котиків, папуг і навіть щурів – теж герої.

    Надзвичайні герої наші рятувальники.

    Неймовірні наші медики.

    Герої наші волонтери по усьому світу, які як єдиний мурашник працюють для перемоги.

    Наші кібер та інфовійська.

    Наші мери і ОТГ, які тримають оборону своїх міст.

    Шана нашим людям, які дають прихисток незнайомим постраждалим українцям. Це цінно.

    Окрема подяка нашим підприємцям, які тримають економічний фронт часів війни.

    Пам’ятайте це, коли хочеться з якоїсь баби в намисті «братскіх народоф» зліпити кумира.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків Маріуполь Суми ЗСУ війна рятувальники Чернігів #stoprussia
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    Про реальних героїв українського народу