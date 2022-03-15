Про реальних героїв українського народу
Годі вже шукати «хороших росиян»
Герої – наші ЗСУ, які щодня укладають руssню штабелями, щоб вона уже сповна нажерлась нашої землі.
Герої – наші херсонці, які щодня виходять на мітинги перед озброєною ордою.
Герої – наші тероборони Сумщини і Чернігівщини, які смажать окупантів як свиней. І забирають їхню елітну техніку.
Харків, Маріуполь, Чернігів, Охтирка, Суми, Миколаїв – міста герої.
Волонтери, які на свій страх і ризик вивозять людей із Бучі, Ірпеня, Гостомеля і Ворзелі – теж герої.
Зоозахисники, які забирають під кулями притулки тварин, чужих котиків, папуг і навіть щурів – теж герої.
Надзвичайні герої наші рятувальники.
Неймовірні наші медики.
Герої наші волонтери по усьому світу, які як єдиний мурашник працюють для перемоги.
Наші кібер та інфовійська.
Наші мери і ОТГ, які тримають оборону своїх міст.
Шана нашим людям, які дають прихисток незнайомим постраждалим українцям. Це цінно.
Окрема подяка нашим підприємцям, які тримають економічний фронт часів війни.
Пам’ятайте це, коли хочеться з якоїсь баби в намисті «братскіх народоф» зліпити кумира.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої