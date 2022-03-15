Про реальних героїв українського народу

Захисники України і є справжніми героями

Годі вже шукати «хороших росиян»

Герої – наші ЗСУ, які щодня укладають руssню штабелями, щоб вона уже сповна нажерлась нашої землі.

Герої – наші херсонці, які щодня виходять на мітинги перед озброєною ордою.

Герої – наші тероборони Сумщини і Чернігівщини, які смажать окупантів як свиней. І забирають їхню елітну техніку.

Харків, Маріуполь, Чернігів, Охтирка, Суми, Миколаїв – міста герої.

Волонтери, які на свій страх і ризик вивозять людей із Бучі, Ірпеня, Гостомеля і Ворзелі – теж герої.

Зоозахисники, які забирають під кулями притулки тварин, чужих котиків, папуг і навіть щурів – теж герої.

Надзвичайні герої наші рятувальники.

Неймовірні наші медики.

Герої наші волонтери по усьому світу, які як єдиний мурашник працюють для перемоги.

Наші кібер та інфовійська.

Наші мери і ОТГ, які тримають оборону своїх міст.

Шана нашим людям, які дають прихисток незнайомим постраждалим українцям. Це цінно.

Окрема подяка нашим підприємцям, які тримають економічний фронт часів війни.

Пам’ятайте це, коли хочеться з якоїсь баби в намисті «братскіх народоф» зліпити кумира.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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