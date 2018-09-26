Весь пул російських шоу обговорює поїздку Порошенка на асамблею ООН

Президент України Петро Порошенко

«Даже независимости вашей нет, ее вам Москва дала»

Господи, як же бомбить у братов від асамблеї ООН, поїздки туди Порошенка і заяв Клімкіна по миротворцях. Весь пул російських шоу дві доби обговорює Порошенка і Клімкіна. План братов такий:

1. «Надо только людей из ЛДНР поменять на тех, что в Киеве, поскольку они заинтересованы в судьбе Украины»

2. «Когда Климкин заявляет, что они что-то внесут втайне от России, он головой болеет. Во-первых, попробуй что внести втайне от России. Во-вторых, у нас есть право вето»

3. «Все понимают, что Порошенко якобы хочет, чтобы миротворцы якобы для него завоевали Донбасс. Единственные бандиты на Украине, которые несут смерть жителям Донбасса, это каратели, которые служат под нацистскими знамёнами...» Читайте також Глава Пентагону заявив про значну ядерну загрозу з боку Росії Сьогодні, 09:58

США передадуть Україні патрульні катери Drummond та Cushing Сьогодні, 09:19 4. «Вот Порошенко прощается с империей, а рейтинг его падает. «Если вы его не поддержите, он не будет следующим президентом». Мы его обязательно поддержим, это же не президент, а анекдот, поэтому всеми силами будем поддерживать полковника фсб Порошенко» 5. «Даже независимости вашей нет, ее вам Москва дала». А потім треба випустити старе спітніле кнурятко типу Вови Олійника, яке позбавило політичної цноти чи не всі сучукрполітичні партії, і воно таке має хрюкнути в кінці: «Порошенко, это стало уже всем понятно, лжец, прохиндей и абсолютно неадекватный... Когда он заявил, что Украина прикрывает тылы НАТО от РФ, к ним что, кто-то обращался к такой-то просьбой?... Какое НАТО, 17-я статья конституции говорит: никаких баз НАТО»

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»