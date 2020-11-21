Коли влада не чує свій народ, українці завжди піднімаються

Коли патріоти єднаються – вони завжди перемагають!

Друзі, сьогодні – День Гідності та Свободи. День, коли ми відзначаємо початок і перемогу двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності, разом із цим згадуємо, яку ціну довелося заплатити за наше право бути вільною нескореною нацією.

Як в 2004, так і в 2013-2014 роках українці довели, що немає такої сили, зброї та тортур, які б примусили нас стати на коліна. Ми вибороли нашу свободу, розчавивши жорстоку, підступну та зрадницьку владу, що спробувала підняти руку на свій народ.

Наша сучасна історія доводить, що коли влада не чує свій народ, намагається фальшувати вибори, підігравати ворогам країни та переслідує патріотів, українці завжди піднімаються, щоб захистити свою країну, свою свободу, свою гідність! Так було в 2004 році, так відбулося і наприкінці листопада 2013. Саме намагання перекреслити європейський шлях розвитку та спроба повернути країну до сірої прірви Російської імперії змусили мільйони патріотів вийти на київський та інші українські Майдани. Агресія влади тільки прискорила її падіння, тому що українці були, є і будуть нацією вільних людей, які не потребують ані господарів, ані слуг!

Коли патріоти єднаються – вони завжди перемагають! Це треба зрозуміти тим, хто сьогодні в опозиції думає виключно про власні рейтинги.

Український народ може розчавити колаборантів, капітулянтів та будь-яку владу, яка працює проти майбутнього власних громадян. Це треба вже зрозуміти тим, хто знову починає нас тягнути в бік московської орди, тим, хто роззброює армію та принижує державу, хто намагається продовжити своє перебування на державних дачах та у віп-палатах, фальшуючи вибори та переслідуючи опозицію. Вивчайте історію своєї країни та починайте збирати речі!

Гідність і свобода – це сутність душі українського народу, це наш прапор, наш дороговказ. Вічна пам‘ять героям, що віддали своє життя за нашу країну! Нехай Господь береже Україну і всіх, хто завжди готовий її захистити.

Слава Україні! Героям слава!

Джерело: сайт Олександра Турчинова

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