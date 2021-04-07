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    Думки вголос

    Колапс з перепустками у Києві: у 21 столітті складно надрукувати необхідну кількість папірців?

    Колапс з перепустками у Києві: у 21 столітті складно надрукувати необхідну кількість папірців?

    Озлоблені люди згадують керівників столиці такими словами, що їх краще не чути

    Мовою оригіналу

    Виталий Кличко.

    Я знаю, что Вы и ваши подчиненные меня читают.

    Докладываю вам вести с полей выдачи специальных пропусков для проезда в коммунальном транспорте.

    Везде, где их должны выдавать – коллапс. Главная его причина – пропусков не хватает.

    По слогам.

    В 21 веке 5 сутки тупо не успевают печать флаера размером с большую визитку.

    Ваш Департаменте Инфраструктуры на Леонтовича куда вы послали весь Киев сдавать документы в Пятницу – по факту обслуживает только коммунальные предприятия. Но чтобы это узнать надо выстоять сначала очередь на улице из десятков таких же бедолаг. В основном Медиков и коммунальщиков.

    Да, да.

    Они тоже нифига не получили.

    Потом тебя посылают в Департамент Торговли на Бассейной – якобы туда должны были передать списки коммерческих предприятий. Ты топчешь туда. Там снова очередь – только уже многочасовая и живая. Ее занимают со вчерашнего дня.

    Вы наверняка не знаете, что ваша задумка была в электронной подаче документов и электронной очереди.

    Так вот – ее нет.

    Есть, вал озлобленных людей часто вспоминающих вас и ваших подчиненных такими словами – что вам лучше их и не слышать.

    Там вместе, рядом плечом к плечу стоят крупные бизнесы, которые ждут получения 1500, 5000 и даже 20000 пропусков и те кто ждут выдачу 10 пропусков.

    Там в а*уе все.

    И вот когда простояв три часа ты таки попадаешь в заветный Кабинет, где выдают пропуска тебе говорят:

    – Сорян, вы просили 100, но сейчас есть только 7.

    – Сорян, вы просили 10, но сейчас есть только 2.

    И люди выходящие оттуда во Вторник с 5 пропусками вместо 50 – готовы вас разорвать на части.

    Знаете еще почему?!

    Потому что все эти люди вчера тоже потратили весь день на ожидание там – и вчера им тоже давали поштучно в десятки раз меньше, чем им надо.

    Текст ваших исполнителей одинаковый:

    – у нас 40’000 заявок.

    – мы не успеваем.

    – пропусков мало.

    – нам никто не помогает.

    А в ответ им орут:

    – Вы бл*дь с ума сошли – в 21 веке, что проблема напечатать эти вонючие бумажные пропуски в достаточном количестве?!

    – Почему с Пятницы мы должны в пятый раз сюда приезжать и каждый раз вместо всех заявленных пропусков получать по 7 штучек в руки?!

    Виталий Владимирович!

    Может все же стоит вам уволить того кто отвечает за организацию процесса выдачи пропусков и подумать над тем чтобы сделать данные пропуска цифровыми – приходящими на почту тем кому они положены.

    В бизнесе.

    Подобная ху*вая организация работы влечет за собой – публичные извинения и увольнения ответственных.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт коронавірус
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