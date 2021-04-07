Колапс з перепустками у Києві: у 21 столітті складно надрукувати необхідну кількість папірців?

Озлоблені люди згадують керівників столиці такими словами, що їх краще не чути

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Виталий Кличко.

Я знаю, что Вы и ваши подчиненные меня читают.

Докладываю вам вести с полей выдачи специальных пропусков для проезда в коммунальном транспорте.

Везде, где их должны выдавать – коллапс. Главная его причина – пропусков не хватает.

По слогам.

В 21 веке 5 сутки тупо не успевают печать флаера размером с большую визитку.

Ваш Департаменте Инфраструктуры на Леонтовича куда вы послали весь Киев сдавать документы в Пятницу – по факту обслуживает только коммунальные предприятия. Но чтобы это узнать надо выстоять сначала очередь на улице из десятков таких же бедолаг. В основном Медиков и коммунальщиков.

Да, да.

Они тоже нифига не получили.

Потом тебя посылают в Департамент Торговли на Бассейной – якобы туда должны были передать списки коммерческих предприятий. Ты топчешь туда. Там снова очередь – только уже многочасовая и живая. Ее занимают со вчерашнего дня.

Вы наверняка не знаете, что ваша задумка была в электронной подаче документов и электронной очереди.

Так вот – ее нет.

Есть, вал озлобленных людей часто вспоминающих вас и ваших подчиненных такими словами – что вам лучше их и не слышать.

Там вместе, рядом плечом к плечу стоят крупные бизнесы, которые ждут получения 1500, 5000 и даже 20000 пропусков и те кто ждут выдачу 10 пропусков.

Там в а*уе все.

И вот когда простояв три часа ты таки попадаешь в заветный Кабинет, где выдают пропуска тебе говорят:

– Сорян, вы просили 100, но сейчас есть только 7.

– Сорян, вы просили 10, но сейчас есть только 2.

И люди выходящие оттуда во Вторник с 5 пропусками вместо 50 – готовы вас разорвать на части.

Знаете еще почему?!

Потому что все эти люди вчера тоже потратили весь день на ожидание там – и вчера им тоже давали поштучно в десятки раз меньше, чем им надо.

Текст ваших исполнителей одинаковый:

– у нас 40’000 заявок.

– мы не успеваем.

– пропусков мало.

– нам никто не помогает.

А в ответ им орут:

– Вы бл*дь с ума сошли – в 21 веке, что проблема напечатать эти вонючие бумажные пропуски в достаточном количестве?!

– Почему с Пятницы мы должны в пятый раз сюда приезжать и каждый раз вместо всех заявленных пропусков получать по 7 штучек в руки?!

Виталий Владимирович!

Может все же стоит вам уволить того кто отвечает за организацию процесса выдачи пропусков и подумать над тем чтобы сделать данные пропуска цифровыми – приходящими на почту тем кому они положены.

В бизнесе.

Подобная ху*вая организация работы влечет за собой – публичные извинения и увольнения ответственных.

Джерело: блог Олексія Давиденка

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