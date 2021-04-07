Колапс з перепустками у Києві: у 21 столітті складно надрукувати необхідну кількість папірців?
Озлоблені люди згадують керівників столиці такими словами, що їх краще не чути
Мовою оригіналу
Виталий Кличко.
Я знаю, что Вы и ваши подчиненные меня читают.
Докладываю вам вести с полей выдачи специальных пропусков для проезда в коммунальном транспорте.
Везде, где их должны выдавать – коллапс. Главная его причина – пропусков не хватает.
По слогам.
В 21 веке 5 сутки тупо не успевают печать флаера размером с большую визитку.
Ваш Департаменте Инфраструктуры на Леонтовича куда вы послали весь Киев сдавать документы в Пятницу – по факту обслуживает только коммунальные предприятия. Но чтобы это узнать надо выстоять сначала очередь на улице из десятков таких же бедолаг. В основном Медиков и коммунальщиков.
Да, да.
Они тоже нифига не получили.
Потом тебя посылают в Департамент Торговли на Бассейной – якобы туда должны были передать списки коммерческих предприятий. Ты топчешь туда. Там снова очередь – только уже многочасовая и живая. Ее занимают со вчерашнего дня.
Вы наверняка не знаете, что ваша задумка была в электронной подаче документов и электронной очереди.
Так вот – ее нет.
Есть, вал озлобленных людей часто вспоминающих вас и ваших подчиненных такими словами – что вам лучше их и не слышать.
Там вместе, рядом плечом к плечу стоят крупные бизнесы, которые ждут получения 1500, 5000 и даже 20000 пропусков и те кто ждут выдачу 10 пропусков.
Там в а*уе все.
И вот когда простояв три часа ты таки попадаешь в заветный Кабинет, где выдают пропуска тебе говорят:
– Сорян, вы просили 100, но сейчас есть только 7.
– Сорян, вы просили 10, но сейчас есть только 2.
И люди выходящие оттуда во Вторник с 5 пропусками вместо 50 – готовы вас разорвать на части.
Знаете еще почему?!
Потому что все эти люди вчера тоже потратили весь день на ожидание там – и вчера им тоже давали поштучно в десятки раз меньше, чем им надо.
Текст ваших исполнителей одинаковый:
– у нас 40’000 заявок.
– мы не успеваем.
– пропусков мало.
– нам никто не помогает.
А в ответ им орут:
– Вы бл*дь с ума сошли – в 21 веке, что проблема напечатать эти вонючие бумажные пропуски в достаточном количестве?!
– Почему с Пятницы мы должны в пятый раз сюда приезжать и каждый раз вместо всех заявленных пропусков получать по 7 штучек в руки?!
Виталий Владимирович!
Может все же стоит вам уволить того кто отвечает за организацию процесса выдачи пропусков и подумать над тем чтобы сделать данные пропуска цифровыми – приходящими на почту тем кому они положены.
В бизнесе.
Подобная ху*вая организация работы влечет за собой – публичные извинения и увольнения ответственных.
Джерело: блог Олексія Давиденка