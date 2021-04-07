Темп вакцинації в Україні збільшився, однак на Київщині вчора – жодного щеплення

На Київщині вчора не зроблено жодної ковід-ін'єкції за добу

Найбільше за останні 24 години щепили киян і жителів Дніпропетровської області

В Україні за минулу добу було щеплено від коронавірусу 15 585 осіб. З початку кампанії вакцинації ін'єкції були зроблені 320 265 громадянам. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Дві дози вакцини отримали двоє людей.

Глава МОЗ зазначив, що щеплення проводилися 127 мобільними бригадами з імунізації і 755 пунктами щеплення.

Станом на 6 квітня 2021 року в листі очікування COVID-вакцинації стоять 419 379 осіб.

Найбільше за минулу добу щеплень було зроблено в Києві та Дніпропетровській області. Не прищепили жодної людини на Київщині.

Кількість щеплень за добу:

Київ - 1819 щеплень;

Вінницька область - 610 щеплень;

Волинська область - 510 щеплень;

Дніпропетровська область - 1170 щеплень;

Донецька область - 540 щеплень;

Житомирська область - 630 щеплень;

Закарпатська - 420 щеплень;

Запорізька область - 870 щеплень;

Івано-Франківська область - 627 щеплень;

Київська область - 0 щеплень;

Кіровоградська область - 610 щеплень;

Луганська область - 430 щеплень;

Львівська область - 1349 щеплень;

Миколаївська область - 680 щеплень;

Одеська область - 580 щеплень;

Полтавська область - 830 щеплень;

Рівненська область - 580 щеплень;

Сумська область - 270 щеплень;

Тернопільська область - 620 щеплень;

Харківська область - 560 щеплень;

Херсонська область - 40 щеплень;

Хмельницька область - 990 щеплень;

Черкаська область - 300 щеплень;

Чернівецька область - 400 щеплень;

Чернігівська область - 150 щеплень.

Нагадаємо, вчора в Україні за добу вакцинували 12 856 людей.

Як вже відомо, індійська компанія з виробництва вакцин Serum Institute зможе відновити експорт вакцин від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) у червні, але тільки за умови покращення ситуації з Covid-19 в Індії.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Наразі не відомо, коли будуть поставлено ці вакцини і за який кошт. Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.