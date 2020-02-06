У патріарха Кирила знайшли годинник з діамантами та шкірою алігатора за $16 тис.



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З елітним годинником на руці патріарх РПЦ прийшов зустріч, присвячену темі «Моральні цінності і майбутнє людства» Колаж: openmedia.io

Годинник глави РПЦ Ulysse Nardin інкрустований діамантами і поставляється з ремінцем зі шкіри алігатора і застібкою з нержавіючої сталі

Патріарх Російської православної церкви Кирило носить кілька елітних годинників, в тому числі Ulysse Nardin вартістю понад 16 тисяч доларів.

Про це повідомляє портал «Відкриті медіа», який проаналізував фотографії патріарха.

Зазначається, що з моделлю Ulysse Nardin Dual Time на руці патріарх, зокрема, був присутній на початку 2018 року в Раді Федерації на зустрічі, присвяченій темі «Моральні цінності і майбутнє людства».

Ця модель 2005 року випуску інкрустована діамантами і поставляється з ремінцем зі шкіри алігатора і застібкою з нержавіючої сталі. Зараз вона знята з виробництва, але в інтернет-магазинах такий годинник можна купити за 16100 доларів.

У 2012 році в інтернеті з'явилася фотографія, де патріарх сидить в годиннику Breguet вартістю понад 30 тисяч доларів. При цьому на сайті патріархії годинник був заретушований - але залишилося його відображення на поверхні столу. РПЦ спочатку заперечувала наявність ретуші, але пізніше вибачилася за інцидент.

Сам патріарх Кирило, як стверджував згодом пропагандист Володимир Соловйов, пізніше заявляв, що носить тільки «недорогі російські годинник з гербом», подаровані йому Дмитром Медведєвим.

У 2020 році у ЗМІ з'явилася інформація, що Кирило володіє статками на суму більш ніж 4 мільярди доларів.