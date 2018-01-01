У Росії антифашисти з «ДНР» розстріляли трьох вірмен з нелегальної зброї
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Ось такі антифашисти
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31 декабря в России произошла стрельба в одном из кафе Краснодарского края, в результате которой были убиты три человека.
Случай в целом для нас малоинтересный, если бы не одно обстоятельство. Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики ДНР, которые ранее воевали в Донбассе против Украины - Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убили они местных армян. Оружие из которого стреляли, боевики по словам их знакомых, привезли из Донбасса.
Такие антифашисты....
Джерело: блог Дениса Казанського
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