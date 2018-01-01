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    Думки вголос

    У Росії антифашисти з «ДНР» розстріляли трьох вірмен з нелегальної зброї

    Ось такі антифашисти
    Мовою оригіналу 31 декабря в России произошла стрельба в одном из кафе Краснодарского края, в результате которой были убиты три человека. Случай в целом для нас малоинтересный, если бы не одно обстоятельство. Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики ДНР, которые ранее воевали в Донбассе против Украины - Александр Ставичус и Алексей
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 15:59
    • Розсилка
    Ілюстраційна світлина
    Ілюстраційна світлина

    Ось такі антифашисти

    Мовою оригіналу

    31 декабря в России произошла стрельба в одном из кафе Краснодарского края, в результате которой были убиты три человека.

    Случай в целом для нас малоинтересный, если бы не одно обстоятельство. Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики ДНР, которые ранее воевали в Донбассе против Украины - Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убили они местных армян. Оружие из которого стреляли, боевики по словам их знакомых, привезли из Донбасса.

    Такие антифашисты....

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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