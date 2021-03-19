Байден назвав Путіна вбивцею не просто так

У Петрова і Боширова тепер з'явився третій брат

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Самые догадливые граждане уже поняли, что Байден назвал Путина убийцей не просто так.

Сегодня немецкое издание «Шпигель» опубликовало расследование, в котором доказывает причастность ФСБ и Кремля к очередному громкому политическому убийству в Европе.

В 2019 году в Берлине застрелили гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Полиция быстро задержала подозреваемого. Им оказался россиянин, который называл себя Вадим Соколов.

Правоохранители предположили, что настоящее имя убийцы – Вадим Красиков, и он является сотрудником ФСБ. Но сам киллер это отрицал.

И вот теперь нашлись доказательства, которые помогли подтвердить личность киллера. И это оказались его старые свадебные фото, которые нашлись у его родственников в Украине) Так, что у Петрова и Боширова теперь появился третий брат. Который, в отличие от них, оказался не столь удачлив, и сейчас находится под стражей.

Материалы по Красикову уже переданы украинской стороной немецким властям и будут использованы в суде. Большой привет «братской северной стране» и «Северному потоку-2».

Джерело: блог Дениса Казанського

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