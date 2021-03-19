  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус
    Думки вголос

    Байден назвав Путіна вбивцею не просто так

    Вадим Красіков - Байден назвав Путіна вбивцею не просто так
    Вадим Красіков
    Фото: SPIEGEL

    У Петрова і Боширова тепер з'явився третій брат

    Мовою оригіналу

    Самые догадливые граждане уже поняли, что Байден назвал Путина убийцей не просто так.

    Сегодня немецкое издание «Шпигель» опубликовало расследование, в котором доказывает причастность ФСБ и Кремля к очередному громкому политическому убийству в Европе.

    В 2019 году в Берлине застрелили гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Полиция быстро задержала подозреваемого. Им оказался россиянин, который называл себя Вадим Соколов.

    Правоохранители предположили, что настоящее имя убийцы – Вадим Красиков, и он является сотрудником ФСБ. Но сам киллер это отрицал.

    И вот теперь нашлись доказательства, которые помогли подтвердить личность киллера. И это оказались его старые свадебные фото, которые нашлись у его родственников в Украине) Так, что у Петрова и Боширова теперь появился третий брат. Который, в отличие от них, оказался не столь удачлив, и сейчас находится под стражей.

    Материалы по Красикову уже переданы украинской стороной немецким властям и будут использованы в суде. Большой привет «братской северной стране» и «Северному потоку-2».

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Німеччина Джозеф Байден ФСБ Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Тетяна Мокріді
    Тетяна Мокріді

    Політтехнолог

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Йосиф Зісельс
    Йосиф Зісельс

    Громадський діяч і дисидент

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies